Undercoveragenten Arnhemse terreurzaak mogen verhoord worden

De infiltranten en de drie begeleiders van de undercoveragenten die binnendrongen in een vermoedelijk Arnhemse terreurcel, mogen worden verhoord. Dat bepaalde de rechtbank in Rotterdam donderdag na vragen van de advocaten van de zes terreurverdachten. De mannen werden afgelopen september opgepakt in Arnhem en Weert na een infiltratieactie.

Lees ook: OM: Terreurverdachten stonden ‘te popelen’ aanslag te plegen

De advocaten willen in een verhoor aantonen dat het zestal is uitgelokt door de infiltranten. Zij leverden in een vakantiehuisje in Weert onklaar gemaakte wapens en bespraken hoe ze zich het best konden voorbereiden op een aanslag. Volgens het OM wilden de mannen een aanslag plegen op een festival. Om welk evenement het gaat, is onduidelijk.

Een undercoveragent zou normaal gesproken nooit wapens overhandigen, maar dit was nodig om het vertrouwen van de verdachten te winnen, aldus het OM in januari. De plannen voor de aanslag zouden van de verdachten zelf zijn gekomen – volgens het OM was geen sprake van uitlokking.

Eerder deze week zei het OM tijdens een niet-inhoudelijke zitting dat bij huiszoekingen genoeg kunstmest en chemicaliën zijn gevonden om een halve kilo explosieven te maken. Daarmee had een zware explosie kunnen worden veroorzaakt.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zal pas in het voorjaar plaatsvinden. De verdachten zullen per twee tegelijk zes weken lang onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. De volgende pro-forma zitting is op 7 november.