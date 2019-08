Syriër veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor doodsteken Duitser in Chemnitz

De Syriër Alaa S. is donderdag tot 9,5 jaar celstraf veroordeeld voor het doodsteken van een Duitser in Chemnitz. Dat melden verschillende Duitse media. Vorig jaar stak S. vermoedelijk samen met een Iraakse man de 35-jarige Daniel Hillig neer. De Irakees is nog steeds voortvluchtig.

De steekpartij leidde vorig jaar tot grote onrust in Chemnitz. Volgens de advocaat van S. is de Syriër enkel veroordeeld uit angst dat er opnieuw chaos ontstaat in de stad. Hij meent dat zijn cliënt is veroordeeld op basis van onbetrouwbare getuigenverklaringen. De uitspraak vond om veiligheidsredenen plaats in een extra beveiligde rechtbank in Dresden.

S. heeft tijdens zijn proces gezwegen in de rechtbank, schrijft de Frankfurter Allgemeine. Wel heeft hij tegenover het tijdschrift Frontal21 gesteld onschuldig te zijn. Donderdag stelde hij voorafgaand aan de uitspraak enkel dat hij hoopte dat „de waarheid aan het licht wordt gebracht”.

Geweld bij demonstraties

De dood van de 35-jarige Duitser leidde tot onlusten in het Oost-Duitse Chemnitz. Enkele dagen na de dodelijke steekpartij gingen rechts-extremistische demonstranten de straat op om hun woede te uiten over de dood en over immigratie in Duitsland. Ook honderden hooligans en neonazi’s liepen mee. Tijdens de optochten brulden demonstranten racistische leuzen, sommigen voerden zelfs de Hiltergroet uit.

Al snel ontstond er bovendien een tegenbeweging van demonstranten die zich uitspraken tegen xenofobie. Op verschillende momenten kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen de twee groeperingen, waarbij de politie moest ingrijpen. Er vielen tientallen gewonden.