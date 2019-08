Voor een toerist is Delft al een doolhof, maar voor iemand in een rolstoel is het pas echt een beproeving. Niet zelden rijdt de Duitse Steffan Meier (36) een straat in waar hij niet verder kan vanwege een trap of te steile helling. Loopt, verbetert hij. „Ik rijd niet, ik loop.”

Meier heeft een grote glimlach op zijn gezicht. Iedereen ziet dat hij in een rolstoel zit, maar hem kan het niet deren. „Zo is een stad bezoeken een stuk leuker. Doordat ik moet omlopen zie ik meer dan andere toeristen, dat is zeker. Ik kan het iedereen aanraden.”

Dit jaar wilde hij eens dichtbij op vakantie, gewoon met de auto op pad. Niet naar Canada of de Verenigde Staten, wat een meer gangbare bestemming voor hem is. Hij laadde zijn spullen in en reed met de auto van zijn woonplaats in Schwerin, ten oosten van Hamburg, naar Nederland voor een fietsvakantie. Niet al te ver, maar genoeg om zich niet meer thuis te voelen.

Tot nu toe is Nederland precies wat ik ervan verwachtte: lieve mensen, oude steden, goede fietsroutes

Iedere paar dagen rijdt hij met de auto naar een hotel aan de rand van een andere stad, waar hij vervolgens even niet meer instapt. De rest doet hij per fiets, wat hem in Nederland tot nu toe goed bevalt. „Het is hier lekker vlak. Dat is voor iemand als ik wel zo fijn. In Duitsland, en dan bedoel ik voornamelijk het zuiden, is dat een stuk lastiger. Daar zijn behoorlijk wat heuvels die ik niet zomaar op kan fietsen.”

De ochtenden begint hij met een fietstocht door de natuur. Daar wordt hij rustig van, en dan voelt hij dat hij „echt leeft”. Het is het asfalt dat onder hem door schiet en de wind die langs zijn oren suist. „Tot nu toe is Nederland precies wat ik ervan verwachtte: lieve mensen, oude steden, goede fietsroutes. En dat op maar een paar uur rijden.”

Fietst hij niet, dan gaat hij de kleinere steden in. „Steden met meer dan honderdduizend inwoners vind ik verschrikkelijk. Daar begin ik dan ook niet meer aan. Gisteren was ik in Gouda, morgen bezoek ik Alkmaar. Gouda vond ik wel op Delft lijken, trouwens. Middelburg is ook erg mooi. Het is lekker klein, dat is wel prettig voor zo’n fietsvakantie.”