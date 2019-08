Geheel onbedoeld boorde ik een gat aan in de Nederlandse vismarkt. Mijn boerkaberichten gingen afgelopen weken viraal en van de weeromstuit waren de boerkabestellingen – via e-mail, website, LinkedIn, Facebook – niet meer aan te slepen. Sommigen stonden zelfs gezellig ouderwets voor de deur. Dolle Dwaze Dagen bij B.V. Benzakour. Joligheid sloeg om in slapeloze nachten en chagrijn, terwijl m’n clandestiene boerkanaaier de vraag niet meer aankon, overspannen raakte, en zich ziek meldde. Het scheelde niet veel of de hele Nederlandse kust, van Rottumerplaat tot Vlissingen, had zwart gezien van de boerka’s als ik niet gedwongen was de bordjes ‘Tijdelijk Uitverkocht’, ‘Niet Meer Leverbaar’, ‘Wegens Ziekte Gesloten’ op te hangen.

Ik vond het ook prima zo, de boerkavisserij moet natuurlijk wel leuk blijven. Als elke Jan met de pet met emmers vol bot en schar huiswaarts keert, is de lol eraf. Bovendien kon ik al nergens meer rustig m’n hengeltje uitgooien zonder hordes nieuwsgierige vissers om me heen. Dus besloot ik maar om voorlopig incognito door ’t leven te gaan: zonder boerka.

Gevolg is wel dat sindsdien de vangsten merkbaar zakten, maar ik kan nu tenminste onbekommerd genieten van ’t zeezicht, strandvogels, en mij intussen laven aan dagdromerijen en existentiële reflecties. Zo kwam ik ineens tot het inzicht dat in elke visser, ik ook dus, een portie sadisme schuilt van heb ik jou daar.

Dat zit zo. Stelt u zich een land voor waar reuzen de baas zijn en op een dag wordt u gevangengenomen door een reus die zin heeft om te hengelen. Hij wikkelt u in een krant, doorgaans AD of De Telegraaf, daar begint de narigheid al, en hij neemt u mee naar het strand. De reus pakt nu een lange, vlijmscherpe speer. Die speer is hol en bij de punt open. De reus boort de speer via uw mond recht door uw strot naar beneden, dwars door uw maag, darmen, lever, en hij duwt net zo lang door tot de punt uit uw anus steekt. Het bloed spuit uit uw mond en kont. Dan pakt de reus een grote vleeshaak die met een stalen kabel vastgebonden is aan een lange staaf. De haakpunt steekt hij in de holling van de speerpunt en hij schuift u vervolgens in z’n geheel terug via de kromming van de haak tot over de kabel, zodat uw hele lichaam als het ware ingesnoerd zit om de kabel en haakschacht. U kronkelt van pijn maar kunt geen kant op. Dan neemt de reus een aanloop en slingert u heel ver in de zee waar monsterlijke vissen, dol op mensenvlees, zich op u storten.

Ik wil maar zeggen: zie hier het lot van de worm (of pier of zager) in handen van een visser.