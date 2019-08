Overleden nijlpaard dierenpark Emmen was interseksueel

Een overleden vrouwtjesnijlpaard van dierenpark Wildlands Adventure Zoo had ook mannelijke geslachtskenmerken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht, maakt het dierenpark uit Emmen donderdag bekend. Het is de eerste keer dat een interseksueel nijlpaard is waargenomen.

Het elfjarige nijlpaard Hasana overleed afgelopen dinsdag plotseling en daarom werd de doodsoorzaak onderzocht op de Universiteit van Utrecht. Daar werd ontdekt dat het nijlpaard geen baarmoeder en eierstokken had, maar testikels en „een orgaan dat op een penis lijkt”. Van de buitenkant vertoont het dier juist alle kenmerken van een vrouwelijk nijlpaard.

Tweeling

Een verklaring voor beide geslachtskenmerken kan volgens onderzoekers zijn dat het nijlpaard de helft van een tweeling is, wat niet vaak voorkomt bij deze dieren. Hasana had een tweelingbroertje die slechts vier dagen leefde. Waarschijnlijk heeft dit broertje in de baarmoeder gezorgd voor de ontwikkeling van de mannelijke kenmerken.

Dit fenomeen, dat ‘kwenen’ wordt genoemd, is eerder waargenomen bij andere hoefdieren zoals kamelen, herten en koeien maar nog nooit bij een nijlpaard. Als een tweeling van verschillend geslacht zich ontwikkelt in de baarmoeder, kunnen geslachtshormonen van het mannetje worden overgedragen op het vrouwtje. Daardoor kunnen mannelijke geslachtskenmerken ontstaan bij het vrouwtje, dat dan een kween wordt genoemd. Een kween kan alleen een vrouwelijk dier zijn.

Hasana is overleden door een acute darmdraaiing.