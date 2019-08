Opnieuw rode cijfers bij BAM, mede om zeesluis IJmuiden

Bouwbedrijf BAM heeft het eerste halfjaar van 2019 een voorziening van 7,5 miljoen euro moeten nemen op de nieuwe zeesluis van IJmuiden. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde halfjaarcijfers. Ook bouwprojecten in Duitsland vielen hoger uit dan eerder geraamd.

Na het eerste kwartaal schatte het bouwconcern in dat het sluisproject 3,8 miljoen euro duurder zou uitvallen dan verwacht. De afgelopen maanden liep dat bedrag op naar nagenoeg het dubbele. Het extra geld gaat naar voorzorgsmaatregelen voor het afzinken van het tweede caisson, een betonnen constructie voor de deuren van de sluis. Een ontwerpfout in de deurkassen, de sleuven waar de schuifdeuren van de sluis in rollen, zorgde eerder al voor vertraging en extra kosten voor bouwers BAM en VolkerWessels.

Ook projecten in Duitsland en bij BAM International leverden verliezen op. Het concern moest dit afgelopen half jaar 94 miljoen euro extra uitgeven voor deze projecten. De extra kosten zetten de winst en winstverwachting onder druk. Over het gehele jaar komt de winstmarge van BAM naar schatting niet uit op de eerder door BAM voorspelde 2,1 procent maar op 1 procent, denkt het bedrijf. Door de tegenvallende projectresultaten sloot BAM het eerste half jaar af met rode cijfers. Het verlies vóór belastingen bedraagt 27,2 miljoen euro, wel steeg de omzet.

Damrak

De aandelen van het bouwconcern gingen donderdag onderuit op het Damrak. Voor beleggers betekenen de extra projectkosten namelijk opnieuw een tegenvaller. Eind 2017 kwamen de eerste problemen met de bouw van de zeesluis al aan het licht, toen bleek dat OpenIJ 138 miljoen euro duurder zou uitvallen dan geraamd door een ontwerpfout. Later kwam daar nog 61,5 miljoen euro bij. Het bouwproject moet uiteindelijk de grootste zeesluis ter wereld opleveren.

Ook Boskalis deed het donderdag bij de opening op het Damrak slecht. De Nederlandse baggermaatschappij boekte het afgelopen half jaar een nettowinst, maar moest wel voorzieningen van ruim 100 miljoen euro nemen op een aantal offshore energieprojecten.