Nieuwsluwte blijkt een zegen voor Jinek en Zomer met Art

Het had satire kunnen zijn: een talkshowgast die in een talkshow komt vertellen dat ze tijdens haar vakantie nul keer door een talkshow is gebeld. Ze had collega’s gesproken en die waren óók niet gebeld. Terwijl ze de afgelopen jaren toch zelden een rustige vakantie hadden gehad.

De achtergrond was ernstig: de ongebelde talkshowgast die haar verhaal dinsdag aan Eva Jinek toevertrouwde was terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. Wat ze vertelde was best een telefoontje waard geweest na de aanslagen in El Paso en Dayton. Het ging over de toename van rechts-extremistisch geweld in de wereld, die volgens haar maar half wordt onderkend.

De geheime diensten hebben het over een ‘zwerm’, waarbij niet helemaal duidelijk is op welke manier de gebeurtenissen met elkaar in verband staan. De Graaf, nauwelijks onderbroken door de presentator, zette in tien minuten rustig uiteen wat de stand is van het wetenschappelijk onderzoek naar de extreemrechtse terroristen. Waardevolle achtergrondinformatie die in praatprogramma’s vaak wordt weggeblazen door haastige meningen: de usual views van de usual suspects.

Ik hoorde hoe men zich afvraagt of we hier te maken hebben met een vijfde terroristische golf (nee, de eerste vier heb ik ook niet paraat) of dat het eigenlijk gaat om een ‘echogolf’ van het jihadistisch terrorisme. Ik leerde dat daders niet alleen een ideologie delen, maar vaak ook ‘gamificatie’ van hun daden. Ze geven elkaar online punten. Eentje voor het aftrekken van een nikab, veel meer voor een massamoord. „Next level”, zei De Graaf zakelijk.

De leerzame dinsdaguitzending van Jinek stond niet op zichzelf. De betrekkelijke nieuwsluwte (zeker nu de koop van Groenland door Donald Trump is afgeketst) verleidt talkshows er dezer dagen toe om meer afstand te nemen tot de actualiteit en wat bredere vragen te stellen. Zo mocht Frits Wester in Zomer met Art een royale, beleidsgestuurde voorbeschouwing op het politieke jaar geven.

Niet alles was ernst. Bij Jinek werd met enig gegiechel het genre van de politieke veteranalyse geïntroduceerd: Arno Kantelberg van Esquire legde uit dat de blauwe schoenveters van minister Wopke Hoekstra gezien moesten worden als een sollicitatie naar het premierschap.

Ook een dag later kwam Jinek met een zinnig gesprek waarin werd gepoogd de waan van de dag te overstijgen. De aanleiding was een artikel waarin Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder, zich bezorgd toonde over de verharding in de Nederlandse rechtspraak. Opgejaagd door media en maatschappij worden rechters „harder en rechtser”. Ze leggen zwaardere straffen op en luisteren steeds minder naar de verdediging. „Die doet er soms niet meer toe, heb ik de indruk”, zei Janssen. „De rechter moet het beter doen dan de samenleving. Door af te dalen uit de ivoren toren dreigen ze hun autoriteit te verliezen.”

Uiteraard kreeg hij de vraag of hij niet gewoon een slechte verliezer was – zijn cliënt kreeg levenslang – maar rechtbankverslaggever Saskia Belleman (De Telegraaf) ging serieus op Janssens klacht in. Ze herkende de verharding, maar vond het een goede zaak dat rechters meer naar de samenleving luisteren. En ze verbond de ontwikkeling met de ijzige zwijgzaamheid van de nieuwe generatie verdachten, die meedogenloosheid op straat koppelen aan stilte in de rechtszaal.

Zo kreeg de kijker van Jinek voor de tweede keer op rij méér om over na te denken dan op een reguliere avond in het hoogseizoen; nieuwsluwte als blessing in disguise voor de talkshowkijker.