Israël valt naast Iraanse nu ook Irakese wapendepots aan

Aan Israëlische aanvallen op doelen in Syrië, meestal Iraanse bases, is de wereld inmiddels enigszins gewend, maar sinds kort lijkt Israël zijn actieradius naar Irak te hebben uitgebreid.

De Volksmobilisatietroepen (PMF, in de Engelse afkorting), een pro-Iraanse militie, beschuldigde Israël en de Verenigde Staten er woensdag van achter een reeks recente aanvallen op haar wapendepots te zitten. Het gaat om een aanval afgelopen maandag in een buitenwijk van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarbij een burger werd gedood en 29 gewonden vielen.

Daarnaast zouden er de laatste weken nog zeker twee andere aanvallen zijn uitgevoerd. Daarbij zou gebruikgemaakt zijn van Israëlische drones. Niet helder is of de Amerikanen die drones hebben gebruikt of dat Israël dat zelf deed. Noch de VS, noch Israël wilden reageren op de beschuldigingen. Maar toen premier Netanyahu maandag een vraag over de explosies kreeg, zei hij: „Iran geniet geen immuniteit, nergens. We zullen tegen hen optreden – en dat doen we al – waar dat ook maar nodig is.”

Verscheidene analisten in Irak concludeerden dat de aanvallen door Israël waren uitgevoerd. De indruk dat de VS en Israël naar eigen goeddunken vluchten in het Iraakse luchtruim kunnen uitvoeren, is intussen pijnlijk voor de Iraakse regering. Premier Adel Abdul Mahdi liet weten dat alle vluchten van buitenlandse mogendheden voortaan door hem persoonlijk moesten worden goedgekeurd, ook die van de VS.

De Volksmobilisatietroepen, ook wel Hashd genoemd, hebben meegedaan aan de strijd tegen IS. De VS zien de Hashd als een onwelkom machtsinstrument voor Iran in Irak en hebben aangedrongen op het afbouwen van de militie, nu IS vrijwel is verslagen. Omgekeerd wil Hashd dat de VS Irak ontruimen. Nu de spanning tussen de VS en Iran toeneemt, vrezen veel Irakezen dat zij bij een conflict tussen twee vuren komen te zitten.