‘Nederland wil alleen in EU-verband meedoen aan missie Straat van Hormuz’

Nederland wil tegemoetkomen aan het Amerikaanse verzoek om mee te doen aan een militaire missie in de Straat van Hormuz, maar alleen in Europees verband. Dat bevestigen Haagse bronnen donderdag aan NRC naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. De VS proberen een internationale coalitie op te bouwen om de koopvaardij rond de Perzische Golf te beschermen.

Washington deed Den Haag in juli een officieel verzoek om hulp. Om te voorkomen dat alleen Nederland wordt meegezogen in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, wil Den Haag enkel in Europees verband meedoen. Tegelijkertijd wil het als NAVO-lid wel een bijdrage leveren aan de missie. Het ministerie van Defensie wil nog niet bevestigen of Nederland al officieel heeft toegezegd.

Al eerder gingen geruchten dat Nederland mogelijk een fregat naar de belangrijke zeestraat zou sturen, maar het kabinet maakte hier eerder nog niets over bekend. Het doel van de missie van de VS is om te voorkomen dat olietankers in de straat worden aangevallen. Ook Nederland hecht als NAVO-lid belang aan vrije en veilige handelsroutes.

Deelname ligt gevoelig

Deelname aan de missie ligt gevoelig omdat de Europese Unie het nucleair akkoord met Iran hoopt te behouden. De VS trokken zich vorig jaar uit die deal terug, tot onvrede van de Europese Unie dat veel in het akkoord had geïnvesteerd.

Woensdag werd bekend dat Australië de VS gaat ondersteunen met de missie in de Perzische Golf. Eerder sloten de Britten zich al aan. Zij hadden eerder geprobeerd een eigen Europese missie op te zetten.

Vorige maand schreef minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok al aan de Tweede Kamer dat Nederland overduidelijk belang heeft bij de veiligheid in de Straat van Hormuz omdat deze belangrijk is voor de scheepvaart. De zee-engte geeft toegang tot het gebied met de grootste olievelden van de Golf, een vijfde van de wereldvoorraad olie wordt via de zeestraat getransporteerd.

In de straat van Hormuz deden zich de laatste maanden verschillende incidenten voor die leidden tot het oplopen van internationale spanningen. In juni werden twee olietankers in de wateren aangevallen. Washington houdt Iran verantwoordelijk voor die aanval, Iran ontkent. Ook werd een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten.

Op 4 juli werd de Iraanse olietanker Grace 1 geconfisqeerd door het Verenigd Koninkrijk bij Britse Gibraltar. De olietanker was volgens de Britten op weg naar Syrië, terwijl er een EU-embargo geldt voor handel in olie met Syrië. Inmiddels is het schip weer uitgevaren, ondanks een arrestatiebevel van de VS. Half juli legde Iran in een reactie de Britse olietanker Stena Impero aan de ketting. De Britten besloten daarop de marine in te zetten om voortaan schepen die onder de Britse vlag door de zeestraat varen, te escorteren.