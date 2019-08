Mogelijke aanslag in hotel verijdeld in VS na tip van personeel

Dankzij een tip van een hotelwerknemer in de Amerikaanse staat Califonië is vermoedelijk een aanslag verijdeld. Dat schrijft de LA Times donderdag. Naar aanleiding van de tip kon de politie woensdag een 37-jarige man in Los Angeles arresteren die een groot wapenarsenaal in huis bleek te hebben.

De tipgever maakte melding van een collega, volgens de LA Times een kok van het hotel, die had gedreigd om op zijn collega’s en hotelgasten te schieten. Daarop deed de politie een inval in de woning van de man waarbij onder meer zes wapens en een grote hoeveelheid munitie werden aangetroffen.

Volgens een lokale politiechef had de man „een helder plan en voornemen om een geweldsdelict te plegen” waarbij mogelijk veel mensen om het leven zouden komen. Over een motief voor de mogelijke schietpartij is niets bekend. „Ik ben ervan overtuigd dat er veel levens zijn gespaard”, aldus de politiechef.

El Paso

Begin deze maand opende een 21-jarige witte man in de VS het vuur in een Texaanse vestiging van supermarktketen Walmart. Bij de aanslag kwamen twintig mensen om het leven. Enkele uren na de schietpartij in El Paso vielen nog eens negen doden bij een aanslag in de staat Ohio.

FBI-agenten hebben sinds de aanval in El Paso extra aandacht voor gewelddreigingen. Sinds het drama in El Paso zouden al 28 zeker arrestaties zijn uitgevoerd in verband met mogelijk ernstige geweldpleging.

Lees ook: Aanval op latino’s schrikt het veilige El Paso op

Ook zouden er meerdere onderzoeken lopen naar terreurdreigingen tegen minderheidsgroepen. De schutter verantwoordelijk voor het bloedbad in El Paso, schreef voorafgaand aan de aanslag dat hij specifiek Mexicaanse slachtoffers had willen maken. Eerder deze week werd in de stad Seattle een 35-jarige man aangehouden nadat hij had gedreigd een aanslag op latino’s te plegen.