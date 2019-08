Vlaams-Nederlandse thrillerserie in overweldigend landschap

Op de grens tussen West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen wordt een doodsbang Afrikaans meisje gevonden. Aan de andere kant van de grens, in het Verdronken Land van Saeftinghe, spoelt een met kogels doorboord bootje aan. Een Antwerpse psychiater en een Rotterdamse rechercheur mogen samen gaan uitzoeken wat die twee met elkaar te maken hebben, met tegenwerking van de plaatselijke bevolking.

Bijna twintig jaar na zijn succesrijke debuutfilm Wilde Mossels keert regisseur Erik de Bruyn terug naar zijn Zeeuwse geboortegrond voor Grenslanders. In de ambitieuze misdaadserie, vanaf zondag op NPO3, landen twee stadse buitenstaanders in een gesloten plattelandsgemeenschap. Naast de plot over mensensmokkel, en de familiedrama’s van de lokalen, draait de serie om de culturele botsingen tussen hen en de inheemsen, die allemaal wat te verbergen hebben.

Hard voor zichzelf

Rechercheur Tara (Jasmine Sendar) heeft een droge, directe benadering. Ze is doortastend en heeft geen geduld voor wellevendheid, gevoeligheden, rangen en tradities. Haar afwijkende gedrag en verschijning krijgen hier als extra laag dat ze een zwarte vrouw is, waardoor ze te maken krijgt met racisme en seksisme.

Tara’s harde afstandelijkheid wordt gespiegeld door het zachte, inlevende van haar buddy Bert (Koen De Bouw). Uiteraard heeft Tara uit Rotterdam een trauma meegenomen. Showrunner Erik de Bruyn: „Tara is hard voor zichzelf. Ze blijft aan de zaak denken, waardoor ze niet kan slapen. Ik koos Jasmine Sendar omdat ze in haar uitstraling een combinatie van doorleefdheid en melancholie heeft.”

Deze vaste ingrediënten van menig misdaadserie worden fraai neergezet in het overweldigende Zeeuws-Vlaamse kustland, met lange horizontale lijnen, vijftig tinten grijs en blauw, en ’s avonds een oranje-gele lijn van de havenlichten aan de overkant.

Voor De Bruyn was de samenwerking tussen België en Nederland het uitgangspunt. „Ik dacht aan Scandinavische series – die hebben veel hogere budgetten dankzij dit soort samenwerkingen.” De omroepen AVROTROS, VRT en diverse fondsen brachten samen zo’n 5 ton per aflevering bijeen – ongeveer het dubbele van het gebruikelijke budget. De Bruyn schreef de serie samen met de Vlaamse scenarist Rik D’hiet. De Vlaamse kijker wil Vlaamse acteurs zien en de Nederlandse Nederlandse, dus een mengsel van die twee ligt voor de hand. Om hen op een natuurlijke manier bijeen te brengen, koos De Bruyn voor een grensstreek. In zijn geval lag Zeeuws-Vlaanderen voor de hand: „Ik ben geboren in Terneuzen, mijn vader zat bij de waterpolitie.”

Tara spreekt kraakhelder Nederlands. Als enige wordt zij niet ondertiteld. De anderen spreken West-Vlaams en Zeeuws-Vlaams dialect. De Nederlandse acteurs werden hierin begeleid door actrice Angélique de Bruijne, die hier vandaan komt.

Mysterieuze, grimmige sfeer

Om de serie boven de gewone policier uit te tillen, en meer mysterie te geven, koos De Bruyn voor een tijdloze vormgeving: „De agenten dragen uniforms uit een andere tijd, en Jasmine Sendar heeft haar seventies-look.” Met haar afro en haar bruinleren Gucci-jasje uit de jaren zeventig oogt ze alsof ze uit een Blaxploitationfilm als Coffy is gestapt.

Een misdaad op de grens, een sociaal gemankeerde vrouwelijke rechercheur, speurders uit twee landen met tegengestelde temperamenten; heeft De Bruyn aan de serie The Bridge gedacht? „Ja, maar dat niet alleen. We keken ook naar Top of the Lake en True Detective, voor het ruige landschap en de mysterieuze, grimmige sfeer.”

Grenslanders, 8 delen van 50 min. Vanaf zondag, NPO 3, 20.15-22.05 uur.