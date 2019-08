Minder beveiliging bedreigde Haarlemse burgemeester

De beveiliging van de bedreigde Haarlemse burgemeester Jos Wienen (CDA) is flink teruggeschroefd. Dat bevestigt een woordvoerder van de burgemeester donderdag desgevraagd na berichtgeving van NH Nieuws. De zichtbare beveiliging is aangepast, wat betekent dat Wienen weer zonder beveiliging over straat kan en regelmatig weer in zijn eigen huis slaapt.

Sinds september vorig jaar werd de burgemeester extra beveiligd en sinds oktober moest hij onderduiken in een safehouse vanwege bedreigingen. Ook werd het huis van de burgemeester dag en nacht bewaakt. Het OM zei destijds tegen NRC dat Wienen „zichtbaar en onzichtbaar” werd beveiligd, wat normaal gesproken enkel gebeurt als sprake is van georganiseerde misdaad.

De woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de beveiliging tijdens het reces is verminderd, maar dat er nog steeds maatregelen van kracht zijn. Uit welke hoek de bedreigingen kwamen, is nog altijd onbekend. Wienen treedt in zijn gemeente hard op bij de aanpak van zware criminelen. In januari 2017 zette hij de Hells Angels uit hun clubhuis. De motorclub ontkent elke betrokkenheid.

De voorganger van Wienen, Bernt Schneiders (PvdA), kreeg eerder ook beveiliging nadat zijn auto in brand was gestoken. Justitie onderzocht toen of de Hells Angels verantwoordelijk waren, maar kon de zaak niet rond krijgen. Hij vertelde daar destijds over in NRC.