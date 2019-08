Internetverkeer platgelegd in onrustig West-Papoea

Het internetverkeer in West-Papoea is woensdagnacht door Indonesië platgelegd. Hiermee proberen de autoriteiten te voorkomen dat de protesten die sinds een paar dagen aanhouden zich online verder verspreiden. Dat meldt persbureau Reuters. Woensdag werd al bekend dat de regering 1.200 extra politie-agenten en militairen naar de Indonesische provincie stuurt om de orde te handhaven.

Volgens een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Communicatie hebben de inwoners van West-Papoea geen toegang tot internet en sociale media, maar kunnen ze wel bellen en sms’en. Het ministerie wil voorkomen „dat mensen provocatieve berichten delen die kunnen aanzetten tot rassenhaat”, aldus de woordvoerder. De blokkade kan worden opgeheven „als de situatie tot rust is gekomen”. Donderdag zijn nog geen meldingen gedaan van nieuwe demonstraties.

Politie

Het is sinds maandag onrustig in West-Papoea. Aanleiding voor de protesten zijn racistische uitlatingen die de politie gedaan zou hebben over 43 studenten uit West-Papoea die vorige week in Oost-Java korte tijd werden vastgehouden. Agenten zouden de studenten „apen” hebben genoemd. De studenten werden ervan beschuldigd de Indonesische vlag te hebben kapotgemaakt op Onafhankelijkheidsdag.

Op 17 augustus viert Indonesië dat het in 1945 na een langdurige strijd onafhankelijk werd van Nederland. Het westelijke deel van Nieuw-Guinea behoort tot Indonesië en bestaat uit de provincies Papoea, dat tot 2000 nog Irian Jaya heette, en West-Papoea. Tot 1962 was dit Nederlands-Nieuw-Guinea.

Op verschillende plaatsen in West-Papoea liepen de protesten afgelopen week uit de hand. Twintig mensen werden gearresteerd in de stad Timika waar betogers stenen naar overheidsgebouwen en winkels gooiden. In de plaats Sorong blokkeerden relschoppers wegen en staken gebouwen in brand. In de havenstad Fakfak werd brand gesticht op een markt.

In West-Papoea woedt al decennia een sluimerende strijd om onafhankelijkheid. In 1969 werd de provincie onderdeel van Indonesië na een door de Verenigde Naties gesteunde volksraadpleging, die onder druk van Indonesië plaatsvond. Veel inwoners beschouwden deze telling als een schijnvertoning. Sindsdien strijdt een kleine groep separatisten voor onafhankelijkheid.