Feyenoord dichter bij groepsfase na overwinning op Beër Sjeva

Feyenoord is donderdagavond dichter bij de groepsfase van de Europa League gekomen. De Rotterdammers versloegen het Israëlische Hapoel Beër Sjeva in de Kuip. In de eerste helft kwam Feyenoord op 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Sam Larsson. Na de rust zorgde Leroy Fer met twee goals voor een ruime overwinning: 3-0.

Feyenoord begon stroef aan het duel met de nummer drie van de Israëlische competitie. Pas na een kans voor Nigel Hasselbaink, de Amsterdammer in de spits bij Hapoel, kwam de thuisploeg los. Het leidde na kansen voor Luciano Narsingh, Karsdorp en Fer (schot op de paal) tot de openingstreffer van Sam Larsson.

De Zweed had de bal voor het intikken na een schot van Steven Berghuis op de paal: 1-0. In de tweede helft drukte Feyenoord het krachtsverschil uit in nog twee doelpunten, beide gemaakt door Fer.

De ploeg van Stam boekte in de derde voorronde van de Europa League voor eigen publiek ook al een overtuigende zege, toen op Dinamo Tbilisi (4-0). In de competitie moest Feyenoord in de eerste drie duels echter steeds genoegen nemen met een punt. Deze donderdagavond neemt AZ het op tegen Royal Antwerp voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. Ook speelt PSV tegen Apollon Limassol. (ANP/NRC)