Duizenden kippen omgekomen bij stalbrand Nijkerk

Bij een grote brand in een kippenschuur in Nijkerk zijn in de nacht van woensdag op donderdag duizenden kippen omgekomen. Het gaat om zeker 16.000 kippen, zegt de eigenaar tegen Omroep Gelderland. De brandweer beschikt niet over precieze cijfers, maar zegt geen reden te hebben om aan het aantal te twijfelen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand was.

De kippenschuur van de boerderij aan de Bunschoterweg vatte woensdagnacht vlam en is volledig uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tweede schuur met kippen. De rook trok richting Bunschoten. De brandweer adviseerde bij overlast om ramen en deuren te sluiten. Ook zijn op meerdere plekken in de provincies Utrecht en Flevoland roetdeeltjes aangetroffen. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.

Branden

Stalbranden kosten jaarlijks tienduizenden dieren het leven. Vorig jaar kwamen in totaal zeker 122.000 dieren om, blijkt uit cijfers van Wakker Dier. In de meeste gevallen ging het om kippen. Dit jaar kwamen tot nu toe 174.000 dieren om het leven. Vorige week kwamen bij een brand op een boerderij in het Friese dorp Niawier nog 44.000 kippen om.

Om het aantal stalbranden terug te dringen, maakte het Rijk samen met onder meer de Dierenbescherming, de brandweer en branchevereniging LTO Nederland een Actieplan Brandveilige Veestallen. Hierin is opgenomen dat de elektra in stallen periodiek moet worden gekeurd. De pogingen die tussen 2012 en 2017 zijn ondernomen om het aantal stalbranden terug te dringen, hebben niet tot minder branden en dierlijke slachtoffers geleid, stelde de stuurgroep eerder zelf vast.