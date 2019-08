Deense politici boos dat Trump bezoek afzegt omdat Groenland niet te koop is

Deense politici zijn geschokt over de afzegging van Trump, die begin september een bezoek zou brengen aan Kopenhagen. „De werkelijkheid heeft de fantasie ingehaald”, zei Morten Østergaard van de partij Radikale Venstre. „Dit toont aan waarom het belangrijker is dan ooit om EU-landen als onze belangrijkste bondgenoten te beschouwen. De man is ontoerekeningsvatbaar.” Ook andere partijleiders reageren verontwaardigd.

President Donald Trump heeft zijn bezoek aan de Deense premier Mette Frederiksen geannuleerd omdat zij niet wil praten over de verkoop van Groenland. Dat heeft de president woensdag bekendgemaakt op Twitter. Frederiksen noemde het „absurd” dat Trump het autonome gebied binnen het Deense Koninkrijk wilde kopen. De president dankt haar nu voor haar directheid: „Ze heeft Denemarken en de VS veel kosten en moeite bespaard.”

Woensdag noemde hij de verklaring van de Deense premier „ongepast en niet leuk”. De Amerikaanse president baarde vorige week wereldwijd opzien toen bekend werd dat hij interesse had geuit in het overnemen van het grootste eiland ter wereld. Volgens de president is Groenland „strategisch interessant” en zou de aanschaf een soort „grote vastgoedtransactie” zijn.

Het Groenlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde al snel door te melden dat het gebied wel openstaat voor handel, maar niet te koop is.

Een woordvoerder van het Deense Koningshuis zei woensdag tegenover persbureau AP dat de afzegging van Trump een „verrassing” was.