China vraagt buitenlandse media om ‘onpartijdige’ berichtgeving Hongkong

De informatieafdeling van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een brief gestuurd naar verschillende buitenlandse media waarin gevraagd wordt om „onpartijdige, objectieve en uitgebreide” berichtgeving over de protesten in Hongkong. Dat meldt de South China Morning Post donderdag. Meer dan dertig media ontvingen de brief, waaronder de Britse BBC, het Amerikaanse NBC en het Japanse NHK.

Volgens het ministerie hebben buitenlandse media een belangrijk aandeel in de „misleide publieke opinie” in Hongkong. „Helaas is bepaalde verslaggeving nog steeds gebaseerd op selectieve feiten of helemaal geen feiten”, staat in de brief. Het hoofd van de informatieafdeling van het ministerie Hua Chunying heeft de brief ondertekend.

Lees ook: Elke week gaat het geweld in Hongkong iets verder

Bij de brief was een dossier van 41 pagina’s gevoegd met nieuwsfragmenten die het overheidsstandpunt betreffende Hongkong steunen, waaronder bewijs voor wat Beijing ziet als „buitenlandse inmenging” in de situatie.

De invloed van de Chinese overheid op media in China is groot. Met de brief lijkt Beijing ook invloed te willen uitoefenen op buitenlandse media.

900 Chinese Twitter-accounts verwijderd

Eerder deze week kondigde Twitter aan dat staatsmedia niet meer mogen adverteren op het sociale netwerk. Hoewel Russische en Chinese media niet letterlijk werden genoemd, richt Twitter zich wel op beide landen. De aankondiging volgde op het nieuws dat Twitter meer dan negenhonderd Chinese Twitter-accounts heeft verwijderd waarmee werd gepoogd verdeeldheid te zaaien bij de protesten in Hongkong.

Het is al maanden onrustig in Hongkong, waar ieder weekend gedemonstreerd wordt tegen Chinese inmenging in het autonome gebied. De protesten richtten zich oorspronkelijk tegen een wet die het mogelijk moest maken om gevangenen uit te leveren aan China. Hoewel staatshoofd Carrie Lam de wet heeft uitgesteld, is deze nog niet definitief geschrapt. Betogers eisen nu dat de wet volledig van tafel gaat en het aftreden van Lam vanwege haar banden met Beijing.