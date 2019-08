Catalaanse politie wil via Interpol meer informatie over dood Nederlander (21)

De Catalaanse politie gaat via Interpol vragen of er in Nederland aanvullende informatie is over de dood van Dewi de Koster in Lloret de Mar. Dat zegt David Castro, hoofd van de regionale politie – de mossos d’esquadra. De 21-jarige Nederlander overleed in juli een paar dagen na een val van een muur in de Spaanse badplaats. De plaatselijke autoriteiten gaan na eigen onderzoek nog altijd uit van een ongeluk en daarmee is de zaak voor hen afgedaan.

Volgens Castro is na het verhoor van twee getuigen, die als medewerkers van de discotheek St.Trop’ aan het werk waren, duidelijk geworden dat De Koster van een muur is gevallen. Verder is uit autopsie van de Spaanse forensisch artsen niet gebleken dat er geweld in het spel is geweest. „Als dat wel zo was geweest, dan hadden we dit direct als een moordzaak behandeld”, stelt Castro. „Maar wat ons betreft is daar geen enkele aanleiding toe.”

Bij de nabestaanden is twijfel ontstaan na nieuw onderzoek van de Nederlands forensisch patholoog Frank van de Goot en een aantal getuigenissen in De Telegraaf. Daaruit zou blijken dat de val zeker niet de enige doodsoorzaak zou zijn. De Koster zou eerder op de avond verschillende klappen en schoppen tegen zijn hoofd hebben gekregen. Tot dusver is er vanuit Nederland geen officiële opening van de zaak gevraagd.

Castro zegt dat de zaak „zeker niet in een la verdwenen is. We staan open voor nieuwe informatie over de dood van de jongen. En getuigen die nieuwe inzichten kunnen geven, zien we heel graag komen. We zullen alle informatie wegen en bezien of we ons inzicht op basis daarvan moeten veranderen. Dat zou ons verbazen. We denken dat de val van de muur hoe dan ook fataal voor hem is geweest.”