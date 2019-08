Macron tegen Johnson: backstop is essentieel

Macron: backstop is essentieel

De Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emannuel Macron hebben elkaar donderdag in Parijs gesproken. De twee bespraken onder meer de toekomst van de Brexit, die nu voor eind oktober gepland staat. Macron reageerde onder meer op de brief die Johnson eerder deze week verzond naar de Europese regeringsleiders. Die brief ging onder meer over de backstop, de noodoplossing voor het Ierse grensprobleem. Macron noemde die oplossing donderdag „essentieel".

Tijdens het gesprek hamerde Johnson erop dat de datum van 31 oktober wat hem betreft vaststaat, ook als dit betekent dat het VK zonder akkoord uittreedt. Analisten zien het dreigen met een No Deal mede als een poging Europa onder druk te zetten de onderhandelingen te heropenen.

De inzet van de Europese 'tour' langs onder meer Macron en de Duitse leider Angela Merkel is namelijk het heropenen van de Brexit-onderhandelingen in Brussel. De Europese Unie heeft al meermaals gezegd dat het niet opnieuw rond de tafel wil om de afspraken die het maakte met oud-premier Theresa May te herzien, maar Johnson blijft desondanks aandringen. Volgens hem is de backstop ondemocratisch en schendt deze de soevereiniteit van het VK en moeten er daarom alternatieve afspraken komen.

Donderdag zei Macron dat de backstop wat hem betreft essentieel is om de stabiliteit in Ierland en Noord-Ierland te waarborgen. Ook EU-voorzitter Donald Tusk zei eerder deze week iets soortgelijks in reactie op een brief die hij van Johnson ontving. Hij verweet critici van de backstop die geen plausibel alternatief bieden er op Twitter van in wezen voor de herinvoering van de grens tussen de twee Ierlanden te zijn.

Woensdag stelde bondskanselier Merkel, bij Johnsons bezoek aan Berlijn, al dat de verantwoordelijkheid van het voorkomen van een No-Deal-scenario wat haar betreft bij Westminister ligt. Een alternatief voor de backstop is volgens Merkel eventueel bespreekbaar, mits het VK hier binnen dertig dagen zelf een plan voor aandraagt.