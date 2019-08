Bijna 1.500 varkens omgekomen bij stalbrand Streefkerk

Bij een grote stalbrand in het Zuid-Hollandse Streefkerk zijn donderdag 1.485 varkens om het leven gekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Slechts vijftien varkens konden worden gered. De schuur waarin de dieren stonden, is volledig afgebrand. Inmiddels is de brand onder controle, de brandweer is momenteel bezig met nablussen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is voor de brand.

Rond 17.45 uur ontstond vuur in de stal. Al snel was de rook tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer was urenlang bezig met blussen tot het sein ‘brand meester’ gegeven kon worden. Wel konden de brandweerlieden voorkomen dat het vuur oversloeg op een schuurtje waarin vijftig geitjes stonden.

De locoburgemeester van gemeente Molenlanden is naar de plek van het incident gegaan en heeft zijn medeleven getoond. De Veiligheidsregio meldt dat er geen asbest is vrijgekomen, wel wordt omwonenden aangeraden de ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven.

Stalbranden zijn een groot probleem in Nederland. Woensdagnacht kwamen nog duizenden kippen om bij een stalbrand in Nijkerk, ook vorige week stierven tienduizenden kippen op deze manier in Niawier. In de afgelopen tien jaar kwamen volgens dierenrechtenorganisatie Wakker Dier anderhalf miljoen dieren om door brand, verschillende actieplannen van de sector én de Rijksoverheid ten spijt.

De branden ontstaan het vaakst door problemen met elektrische installaties. Andere oorzaken zijn blikseminslag, werkzaamheden zoals lassen of slijpen, broei in het hooi en brandstichting.