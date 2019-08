’14 miljard aan bouwprojecten onzeker door stikstofuitspraak’

De komende vijf jaar komt voor veertien miljard euro aan bouwprojecten op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Dat schrijft ABN Amro donderdag op basis van eigen ramingen. Vooral de wegenbouw wordt getroffen.

De RvS oordeelde in mei dat het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in natuurgebieden (PAS) in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Het programma bood onvoldoende bescherming voor een deel van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Te veel stikstof kan schadelijk zijn voor de natuur. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de aanleg van nieuwe wegen en woningen.

ABN Amro heeft een berekening gemaakt op basis van alle bouwprojecten die in de buurt liggen van de Natura 2000-gebieden en waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven. Volgens de bank is het voor 43 procent van alle wegenprojecten onzeker geworden of ze doorgaan. Deze projecten hebben volgens de bank een waarde van negen miljard euro. Twee wegenbouwprojecten zijn al stilgelegd. Het gaat om de uitbreiding van de ringweg in Utrecht en de verbreding van de A15 en A12 bij Arnhem. Deze hebben samen een waarde van 2 miljard euro, schrijft ABN.

Woningen

Ook voor de woningbouw heeft de uitspraak gevolgen. In totaal komt vijf miljard euro aan nieuwe woningen op losse schroeven te staan, berekende de bank. Zo werd vorige week bekend dat een nieuwbouwwijk in het Melickerveld in Roermond voorlopig niet gebouwd mag worden. Dit is het grootste project dat tot nu toe is stilgelegd.

Hoeveel projecten precies geraakt worden door de uitspraak is nog niet bekend. In juni stelde minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) een lijst met zeker tweehonderd projecten op maar deze was nog niet compleet. Het ging onder meer om windparken, hoogspanningsnetwerken, uitbreidingen van wegen en dijkversterkingen. Schouten benadrukte dat het moeilijk is om precies in beeld te krijgen wat de gevolgen zijn van de uitspraak. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een adviescollege samengesteld, onder leiding van oud-minister Johan Remkes (VVD), dat zich over de problematiek gaat buigen.