Verkoop gasketels stijgt nog, maar waarschijnlijk niet lang meer

Elektrisch koken en duurzame vormen van verwarming zijn in opkomst, maar van de gasgestookte hr-ketel heeft de Nederlander vooralsnog geen afscheid genomen. Dat blijkt uit de Gasmonitor die duurzaamheidsorganisatie Natuur & Milieu en de netbeheerders Enexis, Liander en Stedin woensdag hebben gepubliceerd. De verkoop van de ketels groeide in 2018 zelfs, zij het langzamer dan voorheen. Dit jaar zal echter een kantelpunt worden, verwachten de onderzoekers.

Vorig jaar werden bijna 430.000 gasketels verkocht voor gebruik in zowel woningen als utiliteitsgebouwen (zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren), blijkt uit de cijfers. Vrijwel allemaal waren dat hr-ketels. Warmtepompen, het populairste alternatief, werden bijna 108.000 keer verkocht. Zonneboilers, pelletkachels en andere vormen van duurzame verwarming spelen een kleinere rol.

Hr-ketel

In het onderzoek wordt een aantal redenen genoemd voor de aanhoudende populariteit van de hr-ketel. Ten eerste worden ze nog vaak aangeschaft als vervanging van een oude ketel. Ook werden ze in 2018 nog veel geïnstalleerd in nieuwbouwwoningen. Dat laatste neemt snel af, nu nieuwbouwwoningen waarvoor na 1 juli 2018 een vergunning is aangevraagd gasloos moeten zijn.

In het tweede kwartaal van 2019 werd 68 procent van de nieuwe huizen al niet meer van gas voorzien. Naarmate meer nieuwbouw opgeleverd wordt met oude vergunningen mét gasaansluiting, zal dat aantal stijgen tot 100 procent, aldus de monitor. Dat heeft ook gevolgen van de verkoop van hr-ketels.

Alternatieven

De warmtepomp lijkt het meest toegepaste alternatief te worden voor de gasketels. De pelletkachel raakt uit de gratie. De verkoop van die laatste vorm van verwarming (waarbij stukjes geperst hout worden opgestookt) daalde voor het eerst in jaren.

Voor installatie in woningen wordt inmiddels minder subsidie aangevraagd voor pelletkachels dan voor warmtepompen. Dat beeld is bij bedrijven al langer te zien. Reden voor die tanende belangstelling is volgens de onderzoekers waarschijnlijk de aanscherping van subsidieregels die het moeilijker maken om er geld voor te krijgen. Ook zouden consumenten in toenemende mate bezwaar hebben tegen de productie van biomassa en de fijnstofuitstoot.

Keuken

„In de keuken is de omslag naar elektrisch koken nu duidelijk zichtbaar”, stelt de monitor. 73 procent van de inbouwplaten was vorig jaar elektrisch, de rest op gas. Cijfers over losse fornuizen zijn niet beschikbaar.

Anders dan bij de hr-ketel speelt vervanging van apparatuur in bestaande woningen voor kooktoestellen wél een grote rol, groter zelfs dan de installatie in nieuwbouw. Op het totale gasverbruik kan een transitie naar duurzaam koken een kleinere rol spelen dan duurzaam verwarmen. 80 procent van het gasverbruik is voor de verwarming, 20 procent voor koken en de warme kraan.