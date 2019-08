Twitter doet reclame van ‘staatsmedia’ in de ban

Twitter deed maandag Chinese media in de ban omdat zij op het netwerk zouden aanzetten tot tweespalt in Hongkong. Beeld via Twitter

Staatsmedia kunnen niet langer adverteren op Twitter. Dat heeft het sociale medium deze week aangekondigd in een blogpost. De maatregel lijkt gericht tegen organisaties als Russia Today en China Xinhua News.

Twitter zegt met het aangepaste advertentiebeleid het open publieke debat te willen beschermen. De nieuwe reclameregels zullen niet gelden voor media „die worden gefinancierd door de belastingbetaler, waaronder onafhankelijke publieke omroepen”, aldus Twitter. Media-organisaties als de BBC, Nederlands Publieke Omroep (NPO) en de Amerikaanse publieke omroep lijken zo gevrijwaard.

Hongkong

De bekendmaking van het nieuwe advertentiebeleid volgt op het nieuws dat Twitter meer dan negenhonderd Chinese Twitter-accounts heeft verwijderd waarmee werd gepoogd verdeeldheid te zaaien bij de protesten in Hongkong. Maandag sprak Twitter van „door de staat gesteunde activiteiten”.

Twitter definieert staatsmedia als „óf financieel óf redactioneel gecontroleerd door de staat”. Om dat te bepalen krijgt het sociale medium hulp van „vooraanstaande academici en maatschappelijke leiders”. Twitter zegt hierbij te gaan kijken naar zaken rond mediavrijheid en onafhankelijkheid, zoals wie de controle voert over de redactionele inhoud en wie de eigenaar van een medium is.

Meer lezers

De staatsorganisaties kunnen wel gebruik blijven maken van het reguliere Twitter. Ze worden alleen uitgesloten van het plaatsen van advertenties. Reclame in de vorm van betaalde tweets, is een manier om meer lezers te trekken dan alleen de mensen die jou al volgen. Staatsorganisaties die enkel en alleen gericht zijn op entertainment, sport of toerisme mogen wel blijven adverteren op het sociale medium. Wanneer deze advertenties in de toekomst algemeen nieuws bevatten worden zij alsnog verboden, schrijft Twitter.

Staatsmedia zijn vaker een bron van desinformatie op sociale media. Eerder, in oktober 2017, verbood Twitter de Russische media Russia Today en Sputnik te adverteren op het platform nadat deze media hadden geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 beïnvloeden.

De komende dagen brengt Twitter de betrokken media op de hoogte. Zij krijgen dertig dagen te tijd om lopende advertenties stop te zetten. Het is nu al niet meer mogelijk om nieuwe advertentiecampagnes te starten.