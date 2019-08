Speciaal aanklager voor corruptie Noord-Macedonië zelf gearresteerd

De speciale aanklager voor corruptie en georganiseerde misdaad van Noord-Macedonië is woensdag zelf gearresteerd in een grote afpersingszaak die het land al weken bezighoudt. Dat heeft het Openbaar Ministerie van het land bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Katica Janeva is opgepakt nadat via een Italiaanse krant een geluidsopname uitlekte waarop te horen is hoe zij onderhandelt over een deal tot strafvermindering van een corrupte Macedonische zakenman.

Janeva kondigde daarom eerder deze maand al aan op te zullen stappen als aanklager, maar ontkende iets verkeerd te hebben gedaan. Uit het doorzoeken van haar telefoon, haar computer en haar huis zou echter zijn gebleken dat zij zich door een andere verdachte heeft laten belonen met kleding en meubels ter waarde van iets minder dan 5.000 euro.

Politieke consequenties

Formeel wordt Janeva beschuldigd van een ambtsmisdrijf. Het was woensdagmiddag onduidelijk of zij vast blijft zitten, of voorlopig vrijkomt. De aanklachten tegen haar kunnen echter uitgebreid worden en ook politieke consequenties hebben.

In publicaties van de rechtse Italiaanse krant La Verita duikt ook de naam van premier Zoran Zaev op. Op een andere opname is te horen dat een zakenman, die inmiddels van afpersing verdacht wordt, pocht dat hij de premier kent en dat deze „niet voor problemen zal zorgen”.

Corruptiebestrijding

Hoewel er op dit moment geen verdenking bestaat dat Zaev persoonlijk bij de afpersingszaak betrokken was, wordt hem wel verweten te traag en laks gehandeld te hebben in de aanpak van corruptie in het algemeen en deze kwestie in het bijzonder.

Corruptiebestrijding en het versterken van de rechtstaat waren twee jaar geleden juist Zaevs belangrijkste verkiezingsbeloftes, maar hij heeft beloofde hervormingen nog niet doorgevoerd. Wat hem wel lukte, de naamsverandering van Macedonië in Noord-Macedonië en de deal met Griekenland daarover, kunnen gaan wankelen als hij het electorale vertrouwen verliest.