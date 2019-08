Snotwolven en slijmvissen

Maarten Elzinga (43) is duikinstructeur bij Dutch Scuba Divers in Den Haag. In 1995 maakte hij zijn eerste duik, zestien jaar later werd hij zelf instructeur.

Eerste lessen geeft Elzinga altijd in het zwembad, maar met de gevorderde duikers gaat hij ook regelmatig naar de Oosterschelde of het Grevelingenmeer. Geen koraal, geen grote vissen, „maar minstens zo leuk als duiken in het buitenland.” Er is namelijk wél heel veel klein leven – als je weet wat je zoekt. Kreeften van zo’n 40 centimeter, krabben, snotwolven, slijmvissen. „En allerlei zeenaaktslakken, in prachtige kleuren. Die leveren mooie foto’s op.”