Schots veerbedrijf wil dienst naar Eemshaven vanwege Brexit

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen het Schotse Rosyth en de Groningse Eemshaven. Dat bevestigt directeur David Kellas desgevraagd naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord. Reden zou de naderende Brexit zijn.

RTV Noord meldt dat TEC-Farragon de eerste afvaart al eind oktober wil laten plaatsvinden, al noemt de directeur dat zelf „ambitieus”. Op 31 oktober verloopt de deadline voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Uit uitgelekte documenten bleek dit weekend dat de Britse regering bij een No Deal-Brexit rekening houdt met ernstige vertraging in de veerhavens. In Rosyth zouden de wachttijden waarschijnlijk korter zijn dan in Dover, een van de drukste passagiershavens ter wereld.

Groningen Seaports, dat de Eemshaven beheert, bevestigt tegen NRC dat het in contact staat met TEC-Farragon. Over de inhoud van de gesprekken doet het havenbedrijf geen uitspraken. „Het is nog niet rond in elk geval, dan hadden we dat wel gemeld”, zegt logistiek manager Erik Bertholet. Hij kan ook nog niet zeggen welke aanpassingen eventueel nodig zijn aan de havenfaciliteiten.

Schotse whisky

Volgens RTV Noord is de Eemshaven interessant voor de Schotten vanwege de gunstige ligging ten opzichte van belangrijke afzetmarkten voor de Schotse whisky- en houtindustrie, zoals Duitsland, Denemarken en Italië. Schotse bedrijven maken momenteel voornamelijk gebruik van de haven van Dover in het zuiden van Engeland. Met de nieuwe veerdienst zou Schotland minder afhankelijk zijn van die haven.

De veerdienst zal zowel vracht als passagiers gaan vervoeren. De bootreis tussen de Eemshaven en Rosyth duurt ongeveer twintig uur. Tot 2010 voer vanaf Rosyth, dat vlak boven Edinburgh ligt, een veerdienst naar het Belgische Zeebrugge.