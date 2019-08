Rotterdamse politie doodt drie honden die vrouw aanvielen

De politie van Rotterdam heeft dinsdagnacht drie honden doodgeschoten die een vrouw aanvielen. Dat bevestigt de politie op Twitter na berichtgeving van RTV Rijnmond. De politie en hulpverleners konden niet bij de vrouw komen en hondengeleiders lukte het niet de dieren te kalmeren, waardoor agenten zich genoodzaakt voelden de honden te doden.

De vrouw raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de honden van haar waren en wat de reden was dat zij zo agressief waren. Ook is onbekend van welk ras de honden waren.

Het incident gebeurde in een appartement aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid, het is onduidelijk of het gaat om de woning van het slachtoffer. Omwonenden hoorden rond 01.45 uur een vrouw schreeuwen en belden 112. De politie spreekt over een „bizarre melding” die de betrokken agent „nooit meer zal vergeten”.

