Recessie kan Trump raken

Een paar dagen geleden sprak het Witte Huis de berichten nog tegen, maar dinsdag gaf de Amerikaanse president Trump het zelf toe: zijn regering overweegt verschillende maatregelen om de consumentenbestedingen aan te jagen. Trump zei tegen verslaggevers dat hij „op dit moment” geen maatregelen overweegt, dat hij nadenkt over een verlaging van de loon- en de vermogenswinstbelasting, maar dat het niet met het oog op een mogelijke recessie is dat hij daarover denkt.

En in dezelfde adem gaf hij de centrale bank de schuld van de vertraging van Amerika’s economie: „Als die een substantiële renteverlaging doorvoerde, dan zou je een ongekende economische groei in dit land zien.” En woensdag keerde Trump alweer terug op zijn schreden. „We hebben helemaal geen belastingverlaging nodig”, zei hij. „De economie is sterk.”

Nu er tekenen zijn dat de Amerikaanse economie begint af te koelen en zelfs voortekenen van een recessie, is er volop beweging aan het politieke front. De ongekend lange periode van groei – in banen, lonen en bestedingen – fungeert tot nog toe als ondoordringbaar schild voor de president. Zijn tegenstanders hebben geen politieke munt kunnen slaan uit omstreden uitspraken en ook het langverwachte Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller heeft geen eenduidige negatieve uitkomst voor Trump opgeleverd. Maar een afname van de groei, laat staan een recessie, zou het enthousiasme voor Trump wel degelijk kunnen bekoelen.

Handelsoorlog met China

In het Democratische kamp hebben verschillende prominente presidentskandidaten naar Trump gewezen als de oorzaak voor de economische terugval. Voormalig vicepresident Joe Biden, Democratisch koploper in de peilingen, zei dat de handelsoorlog tussen de VS en China het Amerikaanse bedrijfsleven schaadt. Senator Elizabeth Warren, de kandidaat die als president een speciale belasting voor bezit van 50 miljoen dollar of meer wil instellen, zei dat Trump onverantwoordelijk beleid voert waarmee hij de VS een recessie in leidt.

Bij aanvang van zijn presidentschap in januari 2017 nam Trump twee maatregelen die de groei snel hebben aangejaagd, en waarvan het effect langer voortduurt dan economen en analisten hadden voorspeld. Met een belastingverlaging ter waarde van 1.500 miljard dollar (bijna twee keer het bruto binnenlands product van Nederland) en een grootschalige eliminatie van regelgeving gaf Trump het bedrijfsleven (de belangrijkste begunstigde van de belastingverlaging) ruim baan. Het heeft onder meer geleid tot een stijgende overheidsschuld die nu meer dan 22.000 miljard dollar bedraagt – en dat in tijden van economische groei.

Zelfzuchtig

In de afgelopen weken zijn berichten verschenen over de afname van zakelijke investeringen, zijn de beurskoersen nerveus op en neer gegaan, en een week geleden zakte de rente op langjarige obligaties onder die van kortlopende. Trump beschouwt alle berichtgeving over afkoeling, dan wel recessie als het resultaat van leugenachtige journalistiek en politieke rivaliteit. „Democraten ‘wensen’ de economie omlaag met het oog op de verkiezingen van 2020. Erg zelfzuchtig”, twitterde de president maandag.

Of het genoeg is om de grote steun van zijn achterban – in peilingen steunen negen van de tien Republikeinse kiezers het beleid van Trump – te behouden tot 3 november 2020, valt nog te bezien. Een paar barstjes zijn de laatste maanden in het lange tijd strak gesloten Republikeinse front verschenen. Conservatieve Republikeinen hebben zich kritisch uitgelaten over de begroting voor twee jaar die het Congres heeft aangenomen en die Trump heeft getekend. Zij vinden dat daarin te veel geld wordt uitgegeven en dat de regering te veel op de pof leeft. Woensdag kregen zij een nieuw argument in handen van het Congressional Budget Office, de begrotingswaakhond, dat voorrekent dat deze begroting zal leiden tot een extra stijging van de nationale schuld met 809 miljard dollar.

Maar waar Trump pas echt kwaad over werd, was een peiling van Fox News. De tv-zender waar Trump doorgaans met uitroeptekens en bedankjes naar verwijst in zijn tweets, bracht vorige week donderdag de resultaten van een enquête naar buiten met louter negatief nieuws voor de president. Een meerderheid van de ondervraagden vond dat de president voorzichtiger moest zijn met twitteren, een derde van alle vrouwen vond dat de retoriek van Trump bijdraagt aan grote schietpartijen in het land, en 46 procent van de ondervraagden denkt dat zijn handelstarieven de Amerikaanse economie schaden.

Het pijnlijkst was dat Trump werd afgezet tegen vier Democratische presidentskandidaten, Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders en Kamala Harris. Alle vier waren populairder bij de ondervraagden dan Trump. „Er is iets aan de hand bij Fox”, zei Trump tegen verslaggevers. „En ik ben er niet blij mee.”