Nederlands ‘troostmeisje’ Jan Ruff-O’herne overleden

De Nederlands-Australische mensenrechtenactivist Jan Ruff-O’Herne is maandagochtend overleden. De vrouw stierf op 96-jarige leeftijd in de Australische stad Adelaide in het bijzijn van haar familie, meldt de Australische vicepremier Vicky Chapman dinsdag. Ruff-O-’Herne werd wereldwijd bekend in de jaren negentig toen ze als een van de eerste ‘troostmeisjes’ vertelde dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog door Japanse militairen werd gebruikt als seksslaaf.

Ruff-O’Herne belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog in een interneringskamp op Java, samen met haar Nederlandse ouders. Later werd ze daaruit gehaald door Japanners en gedwongen te werken in een bordeel als ‘troostmeisje’, waar ze werd verkracht. In 1992 kwam de vrouw naar buiten met haar verhaal. Daarna zette ze zich jarenlang in voor vrouwen die hetzelfde was overkomen.

NRC sprak Ruff-O’herne in 2001 over haar onderscheiding: ‘Alleen heb je maar een kleine stem’

Vicepremier Vickie Chapman zei dat Ruff-O’Herne een „inspiratie voor haar generatie” was en dat haar nalatenschap nooit mag worden vergeten. „Haar overlevingsverhaal is een ode aan haar kracht en moed en ze zal enorm worden gemist. Niet alleen hier in Zuid-Australië, maar in de hele wereld”, aldus de politica.

In 2001 werd Ruff-O’Herne onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor haar aanhoudende inzet voor seksueel misbruikte vrouwen in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over haar leven zijn een documentaire en een boek verschenen, vertaald in zes talen.