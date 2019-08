Kruip-door-sluip-door in een reusachtig kunstdoolhof

Is het een spookhuis, een reusachtig driedimensionaal schilderij of een doolhof gewijd aan de hedendaagse kunst? In het voormalige postkantoor in Tilburg, opgeleverd in 1961, heeft het Berlijnse kunstenaarscollectief Karmanoia sinds kort een permanent kunstwerk aangelegd van 350 vierkante meter, verspreid over meerdere verdiepingen. Het labyrint Doloris’ Meta Maze bevindt zich in het hart van het gebouw en is volgens de makers het grootste van Europa.

De bezoeker krijgt bij entree een blinddoek om en vindt, aan de hand van een begeleider, tastend de weg. Dan gaat de blinddoek af en daar opent zich een mysterieus stelsel van gangen, trappen, doodlopende gangen, alles kruip-door-sluip-door. De Berlijnse kunstenaar en leider van het collectief Tim Hendrik Schneider verbleef negen maanden in Tilburg en nodigde zo’n zestig kunstenaars uit om het doolhof vorm te geven.

Het eerste pad voert langs duizelingwekkende spiegelende vloeren en wanden, die enorme diepte suggereren. Wie hoogtevrees heeft, schrikt. Het is spannend om vanuit dit mathematische lijnenspel, dat herinnert aan het werk van Sol LeWitt, opeens in een glijbaan te belanden die naar de onderwereld voert, ijzig koud is het er. Licht flitst uit voormalige schakelkasten van het postkantoor, hier ontmoeten kunst en techniek elkaar. In de ruimte erna opent zich de beschermende handpalm van een godin, waarin je je kunt koesteren. Elders staat het gestileerde standbeeld van een man die een schaduw werpt, maar dit is geen schaduw, betast die maar eens, dit is onpeilbare diepte en leegte.

Kunstdoolhof Doloris’ Meta Maze in Tilburg Foto Karmanoia

Een steile ladder brengt bezoekers in een surrealistische ruimte waarin knikkers glanzen temidden van zachte pluizen schapenwol. De muurschilderingen roepen in hun vloeiende, kleurrijke vormen de jaren zestig op. De ene na de andere wonderkamer dient zich aan, en elke ruimte belicht een aspect van moderne beeldende kunst. Zo is Meta Maze ook een tocht door kunsten van nu, waarin alle stijlen van figuratie tot sensitieve installatie samenkomen.

Beeldende kunst Doloris’ Meta Maze door Karmanoia, Berlijn. Voormalig postkantoor, Spoorlaan, Tilburg. Inl: doloris.nl ●●●●●