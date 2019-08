Kort geding om perstoegang bij schouw in zaak-Nicky Verstappen

Verschillende mediaorganisaties willen bij de rechter afdwingen dat de pers aanwezig mag zijn bij de schouw in de zaak-Nicky Verstappen. Dat hebben zij woensdag in een persbericht aangekondigd. Het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en enkele media hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Brunssum en de rechtbank in Limburg, die toegang nu blokkeren.

Tijdens de schouw op de Brunsummerheide, die dinsdag plaatsvindt, bekijken de partijen in het proces plekken die een rol spelen in het dossier. Ze bezoeken onder andere de locatie waar het lichaam van de 11-jarige Nicky is aangetroffen. De rechtbank in Limburg stelt dat pers en publiek niet worden toegelaten „om de schouw ordentelijk en veilig te laten plaatsvinden”.

Zaak-Nicky Verstappen Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 op 11-jarige leeftijd uit een jeugdkamp op de Brunsummerheide. Een dag lager werd zijn lichaam aangetroffen op een kilometer afstand van het kamp. De politie ging ervan uit dat er sprake was van een zedenmisdrijf. Na dna-onderzoek werd vorig jaar augustus een match gevonden met de 55-jarige Jos B., die ten tijde van het incident in het nabijgelegen Simpelveld woonde. Na een internationale zoektocht werd hij in Spanje gearresteerd. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak begint, is nog niet bekend.

Grote maatschappelijke impact

De twee belangenorganisaties en de media die het kort geding aanspannen zijn volgens het persbericht van mening dat vanwege de „grote maatschappelijke impact van de zaak” de openbaarheid van de schouw „van groot belang is”. Het gesloten houden van de schouw doet volgens hen afbreuk aan de persvrijheid. Marcel Gelauff, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren en hoofdredacteur van NOS, vindt het besluit van de rechtbank in Limburg „onredelijk”, zegt hij aan de telefoon. „We willen daar niet met twintig camera’s als een olifant door een porseleinen kast gaan walsen.”

De media die meedoen aan het kort geding - NOS, RTL Boulevard, RTL Nieuws, Hart van Nederland, De Telegraaf, ANP, Algemeen Dagblad en Nu.nl - stellen voor om één cameraploeg af te vaardigen naar de schouw en de beelden te delen met alle geïnteresseerde media. Het kort geding is mede-aangespannen tegen de gemeente Brunssum omdat zij een noodverordening heeft afgevorderd om de schouw te laten plaatsvinden. Volgens Gelauff is die maatregel „disproportioneel”.

Een woordvoerder van de rechtbank in Limburg zegt alleen nog via de media te hebben vernomen van het kort geding. Wanneer dat zou moeten plaatsvinden, is nog niet duidelijk. NRC is lid van het Genootschap van Hoofdredacteuren.