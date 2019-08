Kardinaal Pell ook in hoger beroep veroordeeld voor misbruik minderjarigen

De Australische kardinaal George Pell is woensdag ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens, meldt persbureau Reuters. De voormalige Secretaris voor de Economie van het Vaticaan werd in maart veroordeeld tot zes jaar cel.

Pell maakt in oktober 2022 kans op voorwaardelijke vrijlating. Vermoedelijk gaan de advocaten van Pell nogmaals in hoger beroep tegen de uitspraak bij de Hoge Raad, de hoogste rechtbank van Australië.

Het misbruik heeft plaatsgevonden tussen 1996 en 1997, toen Pell net tot aartsbisschop van Melbourne was benoemd. De slachtoffers zijn twee voormalige misdienaars, destijds dertien jaar oud. Een van de slachtoffers heeft een getuigenis afgelegd tegen Pell. De ander overleed in 2014 aan een overdosis heroïne en heeft niet over het misbruik getuigd.

De kardinaal was tussen 2014 en 2017 prefect van een nieuw gevormd Secretariaat voor de Economie van het Vaticaan. Hij kreeg als opdracht financieel orde op zaken te stellen en was daarmee een van de machtigste mannen van Rome. In een verklaring schrijft het Vaticaan dat Pell „gedurende het proces altijd zijn onschuld heeft volgehouden” en dat het „zijn recht is in hoger beroep te gaan”.

200 miljoen euro

Pell speelde ook een belangrijke rol in het verhullen van misbruik in de Australische katholieke kerk, omdat hij niks gedaan zou hebben met klachten van ouders. Bijna 4.500 kinderen werden in dertig jaar slachtoffer van seksueel misbruik in de Australische Katholieke Kerk, zo bleek in 2015 na onderzoek van de Royal Commission.

Onder Pell was de Australische Kerk uiteindelijk wel een van de eerste ter wereld die kwam met een compensatieregeling voor slachtoffers van misbruik: de Melbourne Response. Ongeveer drieduizend slachtoffers ontvingen tussen 1980 en 2015 in totaal 200 miljoen euro aan schadevergoedingen.

Correctie (21 augustus 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Pell in oktober 2020 kans maakte op voorwaardelijke vrijlating. Dat moest 2022 zijn, dat is aangepast.