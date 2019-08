Indonesië stuurt versterkingen naar onrustig West-Papoea

De Indonesische regering stuurt 1.200 extra politie-agenten en militairen naar de provincie West-Papoea, waar sinds een paar dagen protesten bezig zijn. Dat melden internationale persbureaus woensdag. De versterkingen moeten helpen de orde te handhaven bij de demonstraties, die op verschillende plekken zijn uitgelopen op rellen.

Duizenden inwoners van West-Papoea, waar een onafhankelijkheidsstrijd sluimert, zijn sinds maandag de straat op gegaan. Ze zijn boos over racistische uitlatingen die de autoriteiten gedaan zouden hebben bij de aanhouding van 43 studenten uit West-Papoea vorige week in Oost-Java. Zij werden beschuldigd van het kapot maken van een Indonesische vlag. Agenten zouden de studenten, die snel weer vrij kwamen, „apen” hebben genoemd.

De protesten liepen onder meer in de plaats Sorong uit de hand. Relschoppers blokkeerden maandag wegen en staken gebouwen in de brand, waaronder een gevangenis. Meer dan 250 gevangenen ontsnapten. Op woensdag stichtten betogers brand op een markt in Fakfak, terwijl demonstranten in de stad Timika met stenen naar overheidsgebouwen en winkels gooiden. De politie dreef de menigte uiteen.

Lees ook: ‘Politie moordt straffeloos in Papoea’

Internet vertraagd

Over eventuele gewonden of aantallen arrestaties in de afgelopen dagen is nog niets bekend. De autoriteiten hebben de snelheid van het internet in West-Papoea verlaagd. Zo hopen ze te voorkomen dat de onvrede zich online snel verder verspreidt.

West-Papoea verklaarde zich in 1961 onafhankelijk van Indonesië, waarna Jakarta met geweld ingreep. Sindsdien woedt een onafhankelijkheidsstrijd, voornamelijk gevoerd door de Organisatie voor een Vrij Papoea. Ngo’s als Amnesty International hebben de Indonesische regering beschuldigd van mensenrechtenschendingen. De politie en het leger zouden de voorbije jaren tientallen tegenstanders uit de weg hebben geruimd, zonder dat ze zich daarvoor bij de rechter hoefden te verantwoorden.

De ligging van West-Papoea in Indonesië: