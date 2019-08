Honderden zedenzaken blijven liggen door onderbezetting politie

Door de krappe bezetting bij de zedenpolitie blijven er jaarlijks ruim driehonderd zedenzaken langer liggen en duurt het maanden voordat een onderzoek wordt gestart. Het gaat naast lichtere zedenmisdrijven in sommige gevallen om verkrachting. Dat bevestigt de landelijk programmamanager Zedenmisdrijven Walter van Kleef na berichtgeving van actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

De zedenpolitie werkt momenteel aan ruim 3.400 zaken, waarvoor 614 zedenrechercheurs (fte) beschikbaar zijn. „Drie jaar geleden ging het rond deze tijd om ongeveer 2.700 zaken en dat was behapbaar”, zegt zedenexpert Yet van Mastrigt van de Nationale Politie. „Onze rechercheurs staan onder grote druk. Het ziekteverzuim is in sommige teams pittig.”

Acuut gevaar

De zedenpolitie geeft prioriteit aan zaken waarbij sprake is van acuut gevaar voor herhaling of wanneer er zogeheten vluchtige sporen bij een slachtoffer veiliggesteld kunnen worden door forensisch onderzoekers van het Centrum Seksueel Geweld. Hiervoor geldt een termijn van zeven dagen. Ook misbruikzaken waarbij kinderen of mensen met een verstandelijke beperking slachtoffer zijn krijgen altijd voorrang. Voor gevallen van kinderporno bestaat een apart team van 150 rechercheurs.

Zaken die volgens de zedenpolitie „niet bovenop de stapel liggen” zijn bijvoorbeeld meldingen van aanranding binnen het huwelijk waarbij het echtpaar niet meer bij elkaar woont, een huisvriend die te ver gaat bij een volwassen slachtoffer of gevallen waarbij de vermoedelijke dader geen antecedenten heeft. Van Mastrigt: „Dat dit soort zedenzaken langer blijven liggen is vooral niet goed voor slachtoffers. Zij moeten als het onderzoek eenmaal loopt soms opnieuw in de hulpverlening. Geen zaak is licht, er is vaak sprake van een traumatische ervaring.”

‘Digitaal onderzoek is tijdrovend’

De behandeling van zedenzaken is complexer geworden volgens zedenrechercheurs. Zij hebben steeds meer digitale mogelijkheden zoals het uitlezen van smartphones en computers, maar hierdoor neemt een zaak meer tijd in beslag. „Digitaal onderzoek is een prachtig middel, maar tijdrovend. Alles moet vervolgens ook nog op papier gezet worden”, aldus Van Mastrigt.

Bij de zedenpolitie worden jaarlijks zo’n 11.000 incidenten gemeld. Dat leidt in ongeveer 5.000 van de gevallen tot een gesprek met de melder of een wijkagent die iets heeft waargenomen. Van die 5.000 gevallen doet 58 procent aangifte. Het gaat dan met name om gevallen van verkrachting, aanranding, ontucht met minderjarigen, incest en digitaal kinderlokken (‘grooming’). Bij de meerderheid van de zaken is de dader volgens de politie direct in beeld.