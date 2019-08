Directie gevangenis Vught haalt schietspellen weg van terroristenafdeling

De directie van de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught heeft schietgames van de terroristenafdeling weggehaald. Justitie heeft dat bevestigd aan persbureau ANP naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Het gaat onder andere om Grand Theft Auto, Call of Duty, Brothers in Arms en Halo 4.

In de schietspellen kunnen spelers met verschillende wapens tegenstanders of willekeurige voorbijgangers doden. Na vragen van De Telegraaf hield de gevangenis een inspectie en zijn tien games weggehaald van de afdeling.

Op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught zitten zowel veroordeelde terroristen als verdachten van een terroristisch misdrijf opgesloten. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zit er zijn levenslange gevangenisstraf uit.

Het is niet de eerste keer dat inrichting in Vught in opspraak raakt. In januari kwam naar buiten dat gedetineerde gevangenen op de terroristenafdeling boeken konden lenen met extremistische en jihadistische inhoud.