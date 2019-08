De crisis in Italië: wat zijn de scenario’s? Wie zijn de spelers?

„De ‘revolutie’ eindigt op de vismarkt”, zo vatte commentator Lucia Annunziata de val samen van de tweepartijencoalitie die veertien maanden geleden de Italianen een radicale, populistische omwenteling beloofde. Premier Conte heeft zijn vicepremier Matteo Salvini in een toespraak in de Senaat zo veel verbale oorvijgen gegeven dat een lijmpoging vrijwel kansloos is. Dat is een van de weinige zekerheden in de consultaties die president Mattarella woensdagmiddag is begonnen om een uitweg te zoeken uit de politieke crisis.

Deze verkennende gesprekken zouden ook donderdag heel de dag duren. Salvini zegt open te staan voor een gesprek om de lucht te klaren. Maar tegelijkertijd zijn er signalen dat zijn partij Lega zich voorbereidt op een harde confrontatie: in een verkiezingscampagne of in de oppositie tegen een nieuwe, anders gekleurde coalitie.

Salvini heeft zelf de toon gezet. We moeten 50 miljard euro extra uitgeven om de economie weer aan de praat te krijgen, zei hij in de Senaat – niet vanuit de banken van de regering, maar vanuit die van de Lega-fractie. Dat dit tot slaande ruzie met Brussel zou leiden en tot grote onrust op de financiële markten, wuifde hij weg.

De vraag hoe Italië zich verhoudt tot Europa speelt een belangrijke rol in de huidige politieke crisis. Voor president Mattarella is dit het ijkpunt. Als Salvini die relatie op het spel zet, kan dit voor andere partijen een reden zijn hun meningsverschillen ondergeschikt te maken aan de verankering van Italië in Europa.

De virtuele krachtsverhoudingen zijn sterk veranderd sinds de verkiezingen van vorig jaar maart. Salvini heeft het politieke toneel steeds gedomineerd met zijn verzet tegen illegale of ongeregelde immigratie, ondersteund door een effectief communicatieoffensief via sociale media. Maar de zetelverdeling is nog dezelfde als vorig voorjaar. Toen duurde het bijna drie maanden voordat Salvini’s Lega en de Vijfsterrenbeweging besloten dat ze het met elkaar wilden proberen – en voor alle zekerheid een regeercontract ondertekenden, een unicum. Salvini roept nu dat iedere andere coalitie de wens van de kiezer negeert, maar daarbij baseert hij zich niet op de uitslag van vorig jaar, maar op de peilingen. Het leidde tot een van de vele schrobberingen van Conte, dinsdag: „De kiezers laten stemmen is de essentie van democratie. Hun vragen ieder jaar te stemmen is onverantwoordelijk.”

Volgens Salvini, die vreest dat zijn machtsgreep aan het mislukken is, dreigt nu achterkamertjespolitiek van mensen die bang zijn hun zetel te verliezen. Het is een argument dat, mede gezien het politieke verleden van Italië, veel weerklank vindt. Conte erkende dinsdag impliciet dat zijn regering er in die veertien maanden niet in geslaagd is de stagnatie in Italië te doorbreken. Ons land heeft te veel problemen om ons te verliezen in politiek gekonkel, zei hij. „Er is grote behoefte aan politiek met een hoofdletter P.”