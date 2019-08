Burgemeester van Veldhoven mocht Eritrese conferentie niet verbieden

De burgemeester van Veldhoven had een conferentie van een Eritrese jongerenorganisatie in juni 2017 niet mogen verbieden. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Jack Mikkers verbood een meerdaagse conferentie van de Young Peoples Front for Democracy and Justice, dat gelieerd is aan de Eritrese regering, uit angst voor ongeregeldheden door antiregeringsdemonstranten.

Hoewel de Raad van State erkent dat het begrijpelijk is dat de burgemeester „vreesde dat de situatie uit de hand zou lopen”, had hij geen noodbevel mogen gebruiken. Volgens de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland heeft Mikkers „zich onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om de conferentie met extra veiligheidsmaatregelen door te laten gaan”. De burgemeester had bijvoorbeeld meer politie in kunnen schakelen.

De Raad volgt met deze uitspraak het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde een jaar geleden dat Mikkers te snel had gehandeld. Volgens de rechter had Mikkers, die inmiddels burgemeester van Den Bosch is, überhaupt niet gevraagd hoeveel politieagenten beschikbaar waren voordat hij het noodbevel uitvaardigde.

Eritrese regime

De Young Peoples Front for Democracy and Justice is de jongerenafdeling van de enige toegestane politieke partij in Eritrea. Toen bekend werd dat de groepering een conferentie zou houden in Veldhoven, ontstond weerstand bij tegenstanders van het Eritrese regime. Zij vreesden dat bezoekers van de conferentie zouden worden opgeroepen hun landgenoten in Nederland in de gaten te houden.

De dagen voor de conferentie zou plaatsvinden, vonden grote demonstraties plaats. De demonstranten hielden onder meer een auto met deelnemers aan de conferentie tegen. Ook raakten sommige betogers slaags met de politie. Tientallen demonstranten werden gearresteerd.