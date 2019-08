Australië sluit zich aan bij militaire missie VS in Straat van Hormuz

Australië stuurt een oorlogsschip, een bewakingsvliegtuig en militairen naar de Perzische Golf. Dat heeft de premier van het land Scott Morrison woensdag bekendgemaakt. Morrison wil de Amerikaanse missie in het gebied ondersteunen om de commerciële zeevaart te beschermen. Eerder sloten het Verenigd Koninkrijk en Bahrein zich aan bij de Verenigde Staten.

Volgens Morrison vormen de opgelopen spanningen in de Perzische Golf, en specifiek in de Straat van Hormuz, een „mogelijk gevaar voor onze economie”. „15 tot 16 procent van de ruwe olie en 25 tot 30 procent van de geraffineerde olie dat in Australië wordt gebruikt, komt door de Straat van Hormuz”, lichtte hij toe.

De premier benadrukte dat de steun van Australië gelimiteerd en tijdelijk van aard is. Het bewakingsvliegtuig, dat gebruikt kan worden om onderzeeërs op te sporen, zal later dit jaar voor een maand naar het Midden-Oosten gaan. Het oorlogsschip zal in januari 2020 vertrekken en vermoedelijk een half jaar in het gebied blijven.

Europa terughoudend

De VS roepen bondgenoten al weken op zich aan te sluiten bij de militaire actie in de Perzische Golf. De Europese staten zijn tot dusver terughoudend, uit angst dat de situatie verergert. De Straat van Hormuz is van groot commercieel belang, 20 à 30 procent van alle olie die wereldwijd wordt geconsumeerd, passeert de straat.

De spanningen in het gebied zijn opgelopen sinds de VS zich vorig jaar terugtrokken uit de nucleaire deal met Iran, sindsdien wordt het islamitische land getroffen door zware economische sancties. De afgelopen maanden werden meerdere olietankers in de Straat van Hormuz aangevallen, volgens de VS door Iran. Iran heeft bovendien twee Britse olietankers geconfisqueerd in de Straat van Hormuz. Ook het VK heeft een Iraanse tanker tegengehouden.

