Aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen daalt verder

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen is opnieuw sterk gedaald. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn vergunningen afgegeven voor de bouw van 12.800 woningen. Dat betekent een daling van ruim 14 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het laagste aantal in drie jaar tijd, meldt het CBS donderdag.

De daling van het aantal bouwvergunningen is een vroege indicator voor het aantal woningen dat op korte termijn – gemiddeld anderhalf tot twee jaar – gebouwd zal worden. Ook in het eerste kwartaal van 2019 werden aanzienlijk minder bouwvergunningen aangevraagd voor woningen, toen ging het om een daling van 8 procent.

Hoewel het CBS de oorzaken niet heeft onderzocht, wijst CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen onder meer op de arbeidsmarkt. „Veel bouwbedrijven kampen met een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Dan heeft het ook weinig zin om een vergunning aan te vragen. Daarnaast spelen er op gemeentelijk niveau uiteenlopende zaken waardoor er geen vergunningen worden afgegeven”, zegt hij.

Op veel plekken in Nederland is tevens een gebrek aan bouwlocaties en blijken veel bouwprojecten niet haalbaar door de sterke voorkeur voor bouwen binnen de stad.

‘Woningnood verergert’

Het lage aantal vergunningen is volgens Hein van Mulligen vergelijkbaar met de periode waarin we net voorzichtig uit de crisis kwamen. „Dat blijft vreemd, zeker gezien de grote vraag naar woningen in dichtbevolkte gebieden en de sterk stijgende woningprijzen daar. Dat zou normaal gesproken een stimulans zijn van meer aanbod, maar op basis van deze cijfers zal de woningnood aanhouden en waarschijnlijk zelfs erger worden”, zegt hij.

Lees ook: Corporaties willen of kunnen niet meer woningen bouwen.

Ondertussen geven woningcorporaties aan dat ze graag meer willen bouwen, maar dat de huidige regelgeving en een gebrek aan financiële ruimte hen belemmert. Daarbij wordt er ook vaak verwezen naar de verhuurdersheffing, een extra belasting die corporaties sinds 2013 moeten betalen als onderdeel van het woonakkoord.

Omzet bouwsector groeit

Hoewel er minder bouwvergunningen worden afgegeven, draaide de bouwsector in het tweede kwartaal op volle toeren en was het aantal uitgesproken faillissementen met 110 nog altijd laag. De omzet van de bouw groeide het afgelopen kwartaal met 7,9 procent, vergeleken met het tweede kwartaal van 2018.

De bouwsector is momenteel de sterkst groeiende bedrijfstak. Toch zijn minder bouwvergunningen een slechte indicator voor de sector, zegt Hein van Mulligen. „De omzetten zijn nu heel goed, maar ik kan me gezien de opleveringstijd van nieuwe woningen voorstellen dat ook dit op termijn minder wordt.”