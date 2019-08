Make Holland Great Again is aanklooien in de beste BNN-traditie

Waarschijnlijk weet Sahil Amar Aïssa zelf ook wel dat hij een ontwapenende jongen is. Hij presenteerde het nieuwe programma Make Holland Great Again zittend op een redactietafel, gekleed in een korte broek die zo kleurig was dat ik me afvroeg of het een boxershort was. Tegen het einde van de uitzending hield de 26-jarige presentator ineens een knuffelaapje omhoog: gevonden in de Van Woustraat in Amsterdam, wie mist het?

Want, een land weer great maken, kan in kleine hulpacties zitten – zo luidt de boodschap van het op een Vlaams format gebaseerde BNNVARA-programma. (Belgium is kennelijk alweer great gemaakt.)

Er kwamen dinsdag ook grotere problemen langs: het tekort aan orgaandonoren en de woekering van hatelijkheden op sociale media. Geen woest originele onderwerpen, maar de losse aanpak van Aïssa en de zijnen geeft het programma brille. Zo trokken de makers gewapend met een verzameling plakletters ’s nachts naar Dieren, Hardenberg en Dongen. Aldaar werd op zo veel mogelijk plaatsen met behulp van de N, de T en de L aandacht gevraagd voor nieren, hart en longen. Hoogtepunt: de transformatie van etablissement ’t Hart van Dieren tot ’t Hart van Nieren.

Het verliep allemaal wat rommelig, de politie kwam even langs – maar wat bleef hangen is de ongedwongenheid waarmee de jonge makers van Make Holland Great Again aandacht voor orgaandonatie vragen. Aïssa beleeft ook plezier aan wat er misgaat: bijvoorbeeld als in een zorgvuldig voorbereide verrassingsopstelling ineens de verkeerde gast binnenloopt. Veel was onoverzichtelijk, maar dat versterkte de indruk dat een groep jonge tv-makers de gelegenheid heeft gekregen om lekker aan te klooien – in de beste BNN-traditie.

Het item over online wangedrag was een variant op het programma Hufterproef. Aïssa’s ‘medepresentator’ Eva – een jonge vrouw zonder armen – werd in haar rolstoel op het stationsplein in Rotterdam geposteerd en vroeg voorbijgangers hulp bij het becommentariëren van een post over de online veelbelaagde vlogger Bibi Breijman. Van „Ik vind dat aan het Songfestival alleen ECHTE, ja echte met hoofdletters graag, Nederlanders mee mogen doen” tot „Beter hang je jezelf op, kakpinda”. Braaf tikte een aantal mensen de monsterlijke teksten in – waar een klein land minder great in kan zijn.

Uiteraard sprong op zeker moment Breijman tevoorschijn, waarna één man zelfs nog tegen haar begon te oreren over hoe naarmate je bekender wordt, je meer ellende kunt verwachten – ik heb niet durven opzoeken wat deze hork tijdens de uitzending allemaal over zich heen heeft gekregen. Later werd nog een emoji tegen hatespeech (gekruiste armen voor de borst) ontworpen en door half Hilversum in beeld uitgevoerd. De maatschappelijke moraal van het verhaal: beschouw de ander, ook online, als mens.

Bij de kleinere onderwerpen zat een man die op zoek was naar de Beatles-single van Here comes the sun omdat hij er altijd met zijn vrouw, die onlangs overleden is, naar luisterde. Uiteindelijk werd het plaatje op een beurs uit een bak gevist. Er werd van alles opgetuigd voor de weduwnaar, inclusief een optreden van Paul de Munnik en de onvermijdelijke tranen. Wat opviel was dat de uitreiking van de single werd overgelaten aan de kinderen van de weduwnaar. Aïssa en zijn collega’s kwamen niet in beeld de dankbaarheid in ontvangst nemen: een bewonderenswaardig blijk van bescheidenheid.

Vrolijk besteedde Make Holland Great Again nog een minuut aan alle bloopers. Zo bleek dat Aïssa drie pogingen nodig had om dat ene knuffelaapje te vangen. Laat deze mensen maar lekker klooien.