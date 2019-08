84 procent meer bosbranden in Braziliaanse Amazone

In de Amazone woedt een uitzonderlijk hoog aantal bosbranden: 84 procent meer dan een jaar geleden. De Braziliaanse ruimtevaartorganisatie INPE heeft dat vastgesteld op basis van satellietbeelden, meldt persbureau Reuters dinsdag. Sinds 2013 worden cijfers over de branden bijgehouden. Niet eerder werden er zoveel geteld als nu.

Tot nu toe zijn in 2019 in Brazilië 74.155 vuurhaarden geteld, blijkt uit de INPE-gegevens. Tussen donderdag en dinsdag alleen al braken nog eens 9.507 nieuwe branden uit, voor het leeuwendeel in de Amazone. Grote delen van Brazilië liggen in de donkere rook, op verschillende plekken is de noodsituatie voor milieu-omstandigheden uitgeroepen.

Menselijke oorzaak

Hoewel bosbranden in droge perioden altijd voorkomen, is de sterke toename volgens INPE niet helemaal aan natuurlijke factoren toe te schrijven. De neerslagcijfers zijn iets lager dan normaal, maar „branden worden veroorzaakt door mensen, bewust of per ongeluk”, aldus onderzoeker Alberto Setzer.

De branden die expres worden gesticht, zijn onder meer het gevolg van de queimada, de praktijk dat boeren stukken bos afbranden om ruimte te maken voor de veeteelt. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft eerder gezegd delen van de Amazone te willen ontbossen ten behoeve van agrariërs en de mijnbouw. „Ik werd altijd Kapitein Kettingzaag genoemd”, zei de president toen hem naar de branden werd gevraagd. „Nu ben ik Nero, die de Amazone in brand steekt. Maar het queimada-seizoen is aangebroken.”

Lees ook: Bolsonaro wil de indringers van de Amazone alle ruimte geven

In cijfers van INPE toonde Bolsonaro eerder weinig vertrouwen. Onlangs ontsloeg hij de directeur van de organisatie, omdat zorgelijke ontbossingscijfers van de organisatie onjuist zouden zijn. In juni verdween 920 vierkante kilometer woud, stelde INPE vast, 88 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De cijfers van het instituut worden internationaal wel als betrouwbaar gezien, en verschillende landen hebben hun zorgen geuit over de ontwikkelingen in de Amazone.