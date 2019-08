Vier dagen cel voor beledigen Özcan Akyol

„Het is gewoon stom”, zijn de laatste woorden van 31-jarige man uit Amersfoort die dinsdagochtend tegenover de politierechter zit in de rechtbank Overijssel in Zwolle. Hij doelt op de berichten die hij begin dit jaar naar AD-columist Özcan Akyol had gestuurd en waardoor hij verdacht werd van belaging en belediging.

In een strak wit T-shirt en met zijn armen over elkaar zegt de man tijdens de zitting spijt te hebben van de berichtjes. ‘Vieze kk homo’ en ‘ga je kontje schrobben joh aap kop’, stuurde hij onder andere naar Akyol via Facebook. In de tenlastelegging worden negen berichten opgevoerd, elk met ongeveer dezelfde strekking.

Maar het waren er veel meer, zegt Akyol telefonisch. Hij is blij dat de man nu vervolgd is, al vraagt hij zich af hoe men bij de negen berichten is gekomen. „Ik telde er 27.” De berichten waarvoor de man nu is vervolgd, waren bovendien voor hem niet de reden om aangifte te doen. „Iedereen mag mij een, twee, drie keer beledigen. Ik ben naar de politie gegaan omdat hij dreigde mij op te zoeken en mijn kinderen erbij betrok.”

Hoe het komt dat die berichten niet zijn meegenomen in de tenlastelegging, weet de schrijver niet. Hij zegt alle teksten aan de politie te hebben gegeven. De berichten waarin de man dreigt Akyol op te zoeken en waarin hij zegt dat hij hoopt dat Akyols kinderen ‘een flikkertje en een lesboo worden’ komen in ieder geval niet voor in de uitspraak. Screenshots van die berichten heeft NRC ingezien.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat bij de negen geselecteerde berichten „duidelijk sprake was van strafbare beledeging”. De rechter ging hier dinsdag in mee.

De man had naar nog meer mensen berichten gestuurd, maar omdat Akyol als enige aangifte deed, werd de man alleen vervolgd voor de berichten aan de schrijver uit Deventer.

Lelijke verwensingen

„Ik wilde enkel mijn mening geven,” zei de man tijdens de zitting. „Maar ik heb het verkeerd verwoord.” De concrete aanleiding voor het sturen van berichten weet de man niet meer. Hij zegt moeite te hebben met uitlatingen van Akyol in de media „over Marokkanen of over de islam”.

De politierechter zegt ter zitting niet „een mening te kunnen opmaken” uit de berichtjes. „Ik zie alleen scheldwoorden en lelijke verwensingen”. Hoe dat kan, weet de man niet. „Wat er in mij opkomt, dat typ ik.” Inmiddels is hij van alle sociale media af, voegt hij toe.

De rechter zegt dat ze niet overtuigd is dat de man Akyol heeft belaagd. „Daarvoor is de frequentie van berichten te laag.” Wel wordt hij vervolgd voor belediging. De vier dagen die hij in voorarrest doorbracht, vindt de rechter genoeg straf voor dit delict. Onder de streep krijgt de man er geen extra straf bij.