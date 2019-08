Twee nieuwe kankermedicijnen voortaan vergoed

Het basispakket wordt uitgebreid met twee nieuwe kankermedicijnen. De geneesmiddelen, bedoeld ter bestrijding van longkanker en borstkanker, worden vanaf 1 september vergoed. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) dinsdag bekendgemaakt.

Bruins heeft met de fabrikanten afspraken gemaakt over de prijs. Die was volgens de bewindsman eerst te hoog. Bruins hield de medicatie daarom buiten het basispakket, totdat de producenten akkoord gingen met lagere prijzen. Over afgesproken bedragen maakt de minister op verzoek van de fabrikanten niets bekend.

Bruins noemt het „goed nieuws” dat kankerpatiënten voortaan behandeld kunnen worden met de nieuwe medicijnen. „Tegelijkertijd blijft het teleurstellend dat daar prijsonderhandelingen voor nodig zijn, en dat ik het resultaat van die onderhandelingen niet openbaar kan maken.” Bruins heeft echter „uiteindelijk liever een vertrouwelijke overeenkomst tegen een veel lagere prijs, dan helemaal geen deal”.

Uitgezaaide borstkanker

Het gaat om de medicijnen durvalumab en abemaciclib. Het eerste middel speelt een rol in de bestrijding van longtumoren door het afweersysteem. Het andere medicijn is bedoeld voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker.

Durvalumab kost volgens het Zorginstituut Nederland normaal gesproken waarschijnlijk tussen de 50.000 en de 100.000 euro per patiënt per jaar. Hoeveel mensen het middel elk jaar zullen krijgen, is niet duidelijk. Bij abemaciclib liggen de jaarlijkse kosten per patiënt vermoedelijk op 38.000 euro. Bij een geschat aantal van circa tweeduizend patiënten per jaar zou het medicijn in totaal ruim 75 miljoen euro kosten.

Later dit jaar worden de prijzen die Bruins met de fabrikanten heeft afgesproken alsnog duidelijk. Dan publiceert het ministerie een overzicht van alle prijsdeals met farmaceuten.

Bruins stoort zich eraan dat farmaceuten nieuwe geneesmiddelen dikwijls voor hoge prijzen aanbieden. Hij noemde die praktijk eerder „maatschappelijk onaanvaardbaar” en sprak van „misbruik”. De minister kondigde aan hard te gaan onderhandelen met de bedrijven om de prijzen zo ver mogelijk omlaag te krijgen. Amerikaanse farmaceuten lieten Bruins begin dit jaar weten dat zijn strenge optreden wat hen betreft het investeringsklimaat in Nederland onder druk zet.