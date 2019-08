Springsteen brengt Pakistaanse tiener geluk in Britse jaren 80

De Pakistaanse jongen Javed woont met zijn familie in het Engelse Luton, een industriestad waar niets te doen is. Het is 1987, Thatcher is aan de macht, de Pet Shop Boys scoren hun eerste hits en de skinheads van het extreem-rechtse British National Front marcheren door de straten.

Tot overmaat van ramp heeft Javed een traditionele vader die van zijn kinderen absolute gehoorzaamheid eist. En dat terwijl Javed eigenlijk schrijver wil worden. Als een sikh-klasgenoot hem een tape van Bruce Springsteen leent, klaart zijn grauwe bestaan in een oogwenk op. Springsteens teksten spreken tot hem, hier is eindelijk iemand die hem begrijpt.

Blinded by the Light, vernoemd naar een Springsteen-song, is gebaseerd op de memoires van Sarfraz Manzoor. Manzoor, die naar 150 Springsteen-concerten is geweest, schreef mee aan het scenario. Hoewel het resultaat net iets te feelgood is en de verwerking van allerlei Springsteen-liedjes in de vertelling in een enkel geval te musical-achtig uitpakt, overtuigt Blinded by the Light vooral als portret van de Pakistani-gemeenschap in Luton. In een pakkende scène plassen een paar jongetjes door de brievenbus bij kennissen van Javeds vader. In de film liggen de parallellen met het heden, met de bloei van alt-right en toenemend racisme, voor het oprapen.

Tragikomedie Blinded by the Light Regie: Gurinder Chadha. Met: Viveik Kalra, Aaron Phagura, Kulvinder Ghir, Nell Williams, Hayley Atwell. In: 72 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven