Spanje stuurt marineschip om Open Arms te ontlasten

Spanje stuurt een marineschip om het in nood verkerende migrantenschip Open Arms te ontlasten. Volgens de Spaanse premier Pedro Sánchez zal het marineschip het schip van de gelijknamige reddingsorganisatie naar Mallorca begeleiden. „Met deze maatregel zal Spanje dit humanitaire noodgeval deze week oplossen”, tweet Sanchéz.

De Spaanse regering verklaarde dinsdag dat het marineschip, de Audaz, over drie dagen het Italiaanse eiland Lampedusa zal bereiken. Daarna wordt gezamenlijk koers gezet naar de haven van Palma, op het eiland Mallorca. „De overheid beschouwt dit als de beste oplossing die deze week een einde zal maken aan de humanitaire noodsituatie aan boord van de Open Arms.”

Het van origine Spaanse schip ligt al meer dan twee weken voor de kust van Lampedusa voor anker. Het wacht daar vergeefs op toestemming van de Italiaanse overheid om de 87 overgebleven, hoofdzakelijke Afrikaanse migranten van boord te laten. Omstandigheden aan boord verslechterden snel: opvarenden zouden volgens de bemanning suïcidaal zijn en er zouden vechtpartijen uitbreken. Zondag en dinsdag sprongen meerdere migranten overboord, in een poging om het nabijgelegen Lampedusa dan maar zwemmend te bereiken. Sommigen werden teruggehaald, anderen werden door de Italiaanse kustwacht aan wal gezet.

In een poging de patstelling op te lossen, stelde de Spaanse president zondag de haven van Algeciras open voor het schip. Open Arms zette echter geen koers naar de haven. De bestemming - op nog zo’n vijf dagen varen - is volgens de hulpverleners, gelet op de situatie aan boord, „onhaalbaar”.

Ontslag Italiaanse premier Conte

Eerder bood Spanje - samen met zes andere Europese landen - al aan om de migranten op te nemen. Maar Matteo Salvini, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken, bekend om zijn anti-immigratiekoers, bleef sceptisch en weigerde toestemming te verlenen. Wel haalde Salvini zaterdagavond, onder druk van premier Conte, minderjarigen zonder ouderlijke begeleiding van boord. Ook migranten die acute medische hulp nodig hadden werden aan wal gehaald.

De oplopende crisis rond Open Arms leidde tot verdere spanningen in de instabiele Italiaanse regeringscoalitie. Premier Conte zag zich dinsdag genoodzaakt zijn ontslag aan te bieden. President Mattarella gaat nu kijken of er nog een andere coalitie mogelijk is, of dat vervroegde verkiezingen de enige oplossing zijn.