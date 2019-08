Simone Huis in ’t Veld wordt nieuwe baas Amsterdamse beurs Euronext

Simone Huis in ’t Veld wordt per 1 oktober de nieuwe directievoorzitter van de Amsterdamse beurs. Beursuitbater Euronext heeft Huis in ’t Veld aangewezen om scheidend topman Maurice van Tilburg op te volgen. Van Tilburg vertrekt op eigen initiatief om zich te richten op „persoonlijke projecten”.

Van Tilburg en Huis in ’t Veld zullen de komende weken nog samenwerken om de overgang soepel te laten verlopen, meldde Euronext dinsdag. Huis in ’t Veld is momenteel operationeel directeur voor Deutsche Bank Nederland, waar zij sinds 2010 diverse leidinggevende functies bekleedde.

Euronext-bestuursvoorzitter Stéphane Boujnah, dinsdag ook voorgedragen voor een nieuwe termijn, bedankte Van Tilburg voor zijn tijd als directeur bij Euronext Amsterdam, een functie die hij sinds 2015 bekleedde. Boujnah zegt zich te verheugen op de komst van Huis in ’t Veld.

De benoeming van Huis in ’t Veld moet nog goedgekeurd worden door een bijzondere aandeelhoudersvergadering en toezichthouders. Euronext, dat ook beurzen in Parijs, Brussel en Oslo exploiteert, maakte dinsdag ook meerdere nominaties bekend voor zijn raad van commissarissen.