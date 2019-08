Salvadoraanse vrouw die miskraam had alsnog vrijgesproken van moord

Een vrouw uit El Salvador die was veroordeeld tot dertig jaar cel voor moord op haar baby, is in hoger beroep vrijgesproken. Dat melden internationale persbureaus maandag. Evelyn Hernández Cruz werd in 2016 vervolgd nadat haar baby was overleden bij een bevalling thuis op het toilet. Ze stelde zelf dat ze een miskraam had gehad.

De nu 21-jarige Cruz werd veroordeeld omdat ze volgens de rechters medeplichtig was aan moord. De dood van haar baby werd beschouwd als abortus, omdat ze zonder hulp thuis was bevallen. Dat wordt in El Salvador vaak gezien als abortus en kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal veertig jaar. Abortus is in alle omstandigheden verboden in El Salvador, ook na verkrachting en als het leven van de moeder in gevaar is.

Verkrachting

Cruz stelde zelf dat ze niet wist dat ze zwanger was, wat de rechters niet geloofden. Tijdens haar rechtszaak vertelde ze meermaals verkracht te zijn. Ze durfde hier geen melding van te maken omdat de dader een vermoedelijk bendelid was. In februari tekende Cruz met succes hoger beroep aan tegen haar veroordeling. Ze mocht dit in vrijheid afwachten.

Tegenover haar medestanders, die zich voor de rechtbank hadden verzameld, vroeg Cruz aandacht voor vergelijkbare zaken. „Er zijn veel vrouwen die nog steeds opgesloten zitten. Ik wil dat ook zij snel worden vrijgelaten.” Tussen 2000 en 2014 zijn er zo’n 150 vrouwen in El Salvador in vergelijkbare zaken veroordeeld tot veertig jaar celstraf, meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van een lokale mensenrechtenorganisatie.