Onderzoeksraad gaat instorten dak AZ-stadion verder onderzoeken

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) gaat het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion verder onderzoeken. Dat meldt de OVV dinsdag in een verklaring op zijn website.

De instantie wil zo achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn van het instorten van het dak op zaterdag 10 augustus. De OVV wil hieruit lessen trekken voor de toekomst, schrijft de raad. De OVV zal bij het onderzoek kijken naar het ontwerp van het stadion, het onderhoud, het beheer, de vergunningsverlening en de bouw ervan.

Acuut risico

Vorige week maakte de OVV al bekend, na verkennend onderzoek, dat er „een acuut risico” dreigde voor de delen van het AZ-stadion die niet zijn ingestort. Breuken en vermoedelijke scheuren zouden kunnen leiden tot het bezwijken van andere delen van het resterende dak in het stadion.

De OVV concludeerde dat falende lasverbindingen de oorzaak waren van de instorting. Waardoor die verbindingen faalden, hoopt de raad met het nieuwe onderzoek te achterhalen. Toen het dak instortte waaide het hard in Nederland.

Stadion dicht

Het nieuwe onderzoek van de raad duurt waarschijnlijk iets minder dan een jaar. Volgens persbureau ANP wil dat niet per se zeggen dat het stadion al die tijd dicht blijft. Die beslissing is aan AZ en de gemeente Alkmaar, zegt de OVV tegen ANP.

De afgelopen wedstrijden speelde AZ in het stadion van ADO Den Haag. De eerstvolgende wedstrijd, aanstaande donderdag in de Europa League tegen FC Antwerp, speelt de club in het stadion van FC Twente in Enschede. Supporters van de Belgische club mogen niet bij de wedstrijd aanwezig zijn, maakte Onno van Veldhuizen dinsdag bekend. Het handhaven van de openbare orde en de veiligheid in de stad kunnen volgens hem niet gewaarborgd worden.

Bij het instorten van het dak vielen geen gewonden. Er was op dat moment geen wedstrijd in het stadion.