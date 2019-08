Meetstations radioactiviteit plots uit de lucht na ongeluk Rusland

Zeker vier meetstations van een kernproevenwaakhond zijn in Rusland uitgeschakeld vlak na het ongeluk bij het rakettestcentrum in Njonoksa. De internationale organisatie voor het verbod op kernproeven, CTBTO, spreekt van „technische problemen” en doet geen uitspraken over of Russische autoriteiten mogelijk met opzet de stations hebben uitgeschakeld. Moskou heeft dinsdag duidelijk gemaakt dat de organisatie zich niet mee moet bemoeien met de kwestie.

Bij het ongeluk op 8 augustus kwamen vijf nucleaire experts om het leven. In de regio zou tot twintig keer meer radioactieve straling zijn gemeten dan gebruikelijk. Tegenstrijdige verklaringen van autoriteiten hebben geleid tot zorgen onder de lokale bevolking en internationale speculaties over een nieuwe nucleair aangedreven raket van Poetin.

De CTBTO bevestigde maandag tegenover NRC dat twee dagen na het ongeluk eerst een meetstation zo’n achthonderd kilometer ten zuiden Njonoksa uit de lucht ging, in de plaats Doebna. Uren daarna hield het station in Kirov, ten oosten van Moskou, er ook mee op.

Maandagavond meldden Amerikaanse media dat er nóg twee stations aan de andere kant van Rusland mee waren opgehouden. Vijf dagen na het incident en bijna vijfduizend kilometer verder stopte een station in Bilibino, in de autonome noordoostelijke regio Tsjoekotka. Kort daarna volgde een meetpunt in Zalesovo, een plaats ten zuiden van de Siberische stad Novosibirsk.

Dinsdagmiddag meldt CTBTO-chef Lassina Zerbo op Twitter dat momenteel twee stations weer operationeel zijn. Opmerkelijk is dat hij daarbij een station noemt dat eerder nog niet ter sprake was gekomen, in Peledoej. De CTBTO was dinsdag niet direct bereikbaar voor verdere toelichting.

Niet van kracht

De in Wenen gevestigde CTBTO heeft wereldwijd zo’n driehonderd meetpunten. Daarmee konden bijvoorbeeld de kernbomproeven van Noord-Korea opgemerkt worden. Het CTBTO meet niet alleen het aantal radioactieve deeltjes, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar seismische data. De organisatie streeft naar een einde van nucleaire testen wereldwijd.

In 1996 werd het CTBT-verdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Hoewel de infrastructuur voor een implementatie van het verdrag operationeel is, hebben belangrijke spelers zoals de VS het nog niet ondertekend. Rusland overigens wel, maar zonder de overige handtekeningen is het verdrag nog niet van kracht.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov stelt dat de samenwerking met de organisatie vrijwillig is, schrijft persbureau Interfax. „Het mandaat van de CTBTO heeft geen betrekking op de betrekking van verschillende soorten wapens.”

Artsen onderzocht

De gebrekkige informatievoorziening heeft geleid tot frustraties onder de bevolking en betrokkenen. The Moscow Times meldde vrijdag op basis van gesprekken met artsen van een ziekenhuis in de noordelijke havenstad Archangelsk, dat aan het eind van de middag drie gewonde mannen naar binnen werden gebracht. Het personeel werd echter niet ingelicht over de ernst van hun verwondingen en dat er sprake was geweest van een nucleair ongeluk. Twee van de slachtoffers zouden onderweg naar een speciale kliniek in Moskou zijn overleden aan hun verwondingen. Meerdere artsen die hen hadden behandeld, moesten vervolgens zelf voor medisch onderzoek naar de hoofdstad.

President Poetin hield maandag na een onderhoud met de Franse president Macron nog vol dat er „geen dreiging” was. Autoriteiten zouden hard werken om schadelijke gevolgen voor de bevolking uit te sluiten. Het ongeluk houdt mogelijk verband met de ontwikkeling van een nieuwe nucleair aangedreven raket die Poetin een jaar geleden aankondigde, de Boerevestnik.