Mediterrane skeletten in de Himalaya

Dertien mannen en vrouwen die een paar eeuwen geleden hoog in de Himalaya stierven, waren afkomstig uit het gebied rond de Middellandse Zee. Dat blijkt uit DNA-onderzoek aan botten die gevonden zijn aan de rand van een gletsjermeer op vijf kilometer hoogte.

Het gletsjermeer Roopkund ligt in de Himalaya in de Indiase deelstaat Uttarakhand. Lokaal staat het bekend als ‘skelettenmeer’. Aan de rand liggen beenderen van honderden mensen.

Gletsjermeer in het hooggebergte

De meeste botten zijn zo’n 1.100 jaar oud en lijken afkomstig van mensen uit de regio. Mogelijk gaat het om pelgrims die hoog in de bergen bij noodweer zijn omgekomen. Genetici uit de VS en India publiceerden hun resultaten dinsdag in Nature Communications.

Over de herkomst van de botten hebben verschillende verhalen de ronde gedaan. Zo zouden het de resten zijn van soldaten uit het leger van een sikh-generaal die in 1841 Tibet binnenviel. Lokale verhalen gaan over een koning die de berggodin beledigde door onzedige dansers mee te nemen op pelgrimstocht. Roopkund ligt op de route van een drie weken durende, hindoeïstische pelgrimage.

Van een deel van de skeletten is de ouderdom onderzocht. De genetici stellen vast dat de mensen niet bij één ramp zijn omgekomen. Koolstofdatering wijst uit dat veel personen leefden tussen de 7de en 10de eeuw. Dertien Europeanen en één Zuidoost-Aziaat leefden recenter: een paar eeuwen geleden, tussen de 17de en 20ste eeuw.

De oudste skeletten hebben een DNA-profiel dat overeenkomt met dat van moderne inwoners van India en Pakistan. De onderzoekers kunnen zich voorstellen dat in ieder geval een deel van hen pelgrim was.

Foto Atish Waghwase

De jongere skeletten zijn de grootste verrassing: hun DNA lijkt op dat van mensen die rond de Middellandse Zee leven, vooral op Kreta en in Griekenland. De onderzoekers denken niet dat het om mensen gaat met een Indo-Griekse afstamming, zoals de lokale Kalasha. Volgens de overlevering stammen ze deels af van soldaten uit het leger van Alexander de Grote, die in de vierde eeuw voor Christus India veroverde.

Tussen de 17de en 20ste eeuw maakten de Ottomanen de dienst uit op Kreta en in Griekenland. Maar de onderzoekers kunnen zich moeilijk voorstellen dat inwoners van het Ottomaanse Rijk aan een hindoeïstische pelgrimstocht deelnamen. De genetici stellen voor om archiefonderzoek te doen, om te onderzoeken of er ooit melding is gemaakt van een groot, buitenlands reisgezelschap dat is verdwenen of vermist.